Выпускники Тверского политеха смогут трудоустроиться в Дорожный фонд региона

Тверской государственный технический университет заключил договор о взаимодействии с Дорожным фондом Верхневолжья. Подписанное соглашение, которое будет действовать в течение четырех лет, позволит расширить сотрудничество между профильным ВУЗом, молодыми специалистами и работодателем.

Задачу сделать профессиональное образование практикоориентированным, улучшить взаимодействие между предприятиями и ВУЗами региона поставил Губернатор Игорь Руденя.

«Ключевыми задачами на шестилетний период является развитие профессионального образования и подготовки кадров, ориентированных на потребности региональной экономики. Нам важно активизировать работу по профессиональной ориентации школьников, трудоустройству молодых специалистов, кадровому обеспечению предприятий и реализации инвестиционных проектов», – подчеркнул Игорь Руденя.

В рамках соглашения ТвГТУ будет проводить курсы переподготовки и повышения квалификации для сотрудников фонда, а также выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В свою очередь, дирекция готова предоставлять места для производственных и преддипломных практик, приглашать выпускников политеха для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей, а также оказывать университету помощь в организации учебного процесса.

Специальность специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» и кафедра «Автомобильных дорог, оснований и фундаментов» появились в Калининском торфяном институте – нынешнем Тверском государственном техническом университете в 1975 году. Сегодня кафедра является крупным учебным и научным центром по подготовке инженерных кадров для дорожно-строительного комплекса.

Пресс-служба Правительства Тверской области