Многодетные семьи из Тверской области в 2021 году получат поддержку на улучшение жилищных условий

На заседании Правительства Тверской области, которое сегодня, 13 апреля, провел Губернатор Игорь Руденя, распределены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение жильем малообеспеченных многодетных семей. На эти цели выделено 47,6 млн рублей.

Получателями субсидий станут 20 муниципальных образований: города Тверь, Кимры, Старица, Ржев, поселок Жарковский, Кашинский, Вышневолоцкий, Удомельский городские округа, Андреапольский и Сандовский муниципальные округа, Ржевский, Рамешковский, Лихославльский, Бологовский и Торжокский районы. Кроме того, средства будут направлены в Каблуковское и Бурашевское сельские поселения Калининского района, Горицкое сельское поселение Кимрского района, Великооктябрьское сельское поселение Фировского района, а также сельское поселение «Паньково» Старицкого района.

Улучить жилищные условия смогут 22 семьи, в которых воспитывается 89 несовершеннолетних детей.

На заседании Правительства Игорь Руденя также поручил выделить дополнительные средства на предоставление субсидии еще одной семье из Твери в связи с наличием нераспределенного остатка по данному направлению.

Средства муниципальным образованиям предоставляются по результатам конкурсного отбора на условиях софинансирования из местного бюджета в размере не менее 20%.

Пресс-служба Правительства Тверской области