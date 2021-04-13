В 2021 году в Верхневолжье обустроят 96 общественных территорий и дворов по национальному проекту «Жилье и городская среда»

Реализацию в Тверской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» рассмотрели на заседании регионального Правительства, которое 13 апреля провел Губернатор Игорь Руденя. В 2021 году в Верхневолжье планируется обустроить 96 общественных территорий и дворов в 38 муниципалитетах.

Создание комфортной и безопасной среды для жизни – одна из пяти национальных целей развития, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – отметил Игорь Руденя.

В 2021 году в Тверской области заявлено благоустройство 21 двора и 75 общественных пространств. Бюджет проекта составляет 658 млн рублей. Уже в полном объеме заключены контракты на обустройство дворов в муниципалитетах. 92% – контрактование по общественным территориям. В основном в районах будут приводить в порядок игровые площадки и улицы. Также среди проектов благоустройства – парки, набережные, площади, мемориалы и скверы.

Говоря о реализации проектов в столице региона, Игорь Руденя поручил проработать вопрос о возможности создания в парке Текстильщиков лыжероллерной трассы. О ее необходимости неоднократно говорили как профессиональные спортсмены, так и жители Твери. Таким образом, может быть благоустроена востребованная для отдыха территория, а в черте города созданы условия для занятий спортом.

В 2021-ом в Тверской области также заявлено пять проектов-победителей федерального конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях – в Нелидово, Бежецке, Осташкове, Калязине и Торопце.

«Все работы здесь должны вестись с учетом исторических и архитектурных особенностей территорий», – подчеркнул Игорь Руденя.

Такой подход поддержал руководитель Центра развития экономики малых городов Тверской области Павел Парамонов.

«Важно качественно реализовать проекты в этих уникальных городах, в том числе в Калязине, привлекать компетентные команды. Жители Верхневолжья в первую очередь должны видеть современные стандарты комфортной среды. Такие объекты должны быть не только в Москве, Петербурге и Казани, но и в Твери и других городах Тверской области», – отметил эксперт.

Для реализации проектов федерального конкурса в следующем году участниками от Верхневолжья станут Ржев, Кувшиново, Торжок, Кашин, Кимры, Вышний Волочек и Удомля.

Жители региона могут задуматься о будущих преобразованиях в своих городах уже сейчас. В этом году организовано рейтинговое голосование за проекты благоустройства в 2022-ом. Такой подход позволяет гражданам самостоятельно и заблаговременно определять наиболее значимые для них проекты.

В перечень голосования вошли 49 объектов из 11 городов Верхневолжья с населением свыше 20 тысяч человек. Все они будут размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru, разработанной Минстроем России и АНО «Диалог Регионы». Там же будет организованно голосование, которое состоится с 26 апреля по 30 мая. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты.

Тверская область также станет участником Всероссийского субботника 24 апреля. Сделать свой вклад в уборку парков, скверов и других территорий приглашают всех жителей Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области