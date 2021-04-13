Жители Тверской области смогут обратиться на горячую линию с вопросами по электронному голосованию за объекты благоустройства

С 26 апреля по 30 мая жители Верхневолжья примут участие в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городов, которые будут реализованы в 2022 году. На голосование заявлено 49 проектов от 11 городов Тверской области. Получить дополнительную информацию о голосовании теперь можно позвонив по бесплатному круглосуточному номеру Минстроя России 8 (800) 600-20-13.

«Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой», - считает Игорь Руденя.

Горячая линия начнет работу 19 апреля – за неделю до старта голосования на платформе za.gorodsreda.ru. Жителям будет оказана консультативная помощь по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие своего города.

«Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию, и понимаем, что у некоторых граждан могут возникнуть вопросы, как именно на ней можно будет проголосовать. Очень важно создать все условия для того, чтобы каждый житель нашей страны старше 14 лет имел возможность отдать голос за проект, который должен быть благоустроен в приоритетном порядке. Только так можно выбрать действительно востребованные общественные пространства», – пояснил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

Получить консультацию также можно будет у волонтеров. В каждом регионе на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтерский штаб. Добровольцы ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», а также помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах – это парки и скверы, площади, придомовые территории.

Так, было проведено благоустройство территории у реки Торопа в Торопецком районе, приведены в порядок городские парки в Андреаполе и Кувшиново, парк у памятника железнодорожникам во Ржеве, площадь у Дома культуры в Старице и многие другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области