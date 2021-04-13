На предварительное голосование «Единой России» в Тверской области подано 26 заявок

Продолжается выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России». По состоянию на 13 апреля, в региональный оргкомитет подано 26 заявок, в том числе – 19 на предварительное голосование в Законодательное собрание Тверской области и 7 – в Государственную думу РФ, сообщает Информационный центр регионального оргкомитета партии «Единая Россия» по проведению предварительного голосования.

Среди подавших заявки есть действующие депутаты и новые лица, члены партии и её сторонники, беспартийные.

Одним из участников предварительного голосования стал Роман Щеглов, депутат совета депутатов Городенского сельского поселения Конаковского района, общественный деятель.

«Когда люди идут в депутаты, ими движут разные цели. Кто-то хочет саморазвития, кто-то карьеры… В 2013 году, когда я баллотировался впервые, пошел в депутаты, чтобы помогать людям. Это шло от души, – признаётся Роман Щеглов. – Родился и вырос я в посёлке Редкино, в двух километрах от Городни. Начал с того, что помогал малой Родине. Есть желание развиваться, помогать большому количеству людей, для этого и участвую в предварительном голосовании «Единой России» в Законодательное Собрание».

Моя цель - развитие спорта, воспитание молодежи. Для этого нужно участвовать в федеральных и региональных программах, с помощью которых можно строить спорткомплексы и бассейны, развивать детский спорт в сельских поселениях, организовывать места досуга для старшего поколения. Острым вопросом остается открытие приютов для животных, которые так необходимы уже много лет.

Также считаю необходимым заниматься ремонтом сельских дорог, эта проблема актуальна для большого числа избирателей. Несомненно, ставлю для себя приоритетными вопросы ЖКХ и медицины. В одиночку мечты в жизнь воплотить трудно – нужно работать в команде».

Напомним, что выдвижение кандидатов на предварительное голосование продлится до 29 апреля 2021 года включительно. Каждому из участников данной процедуры будет необходимо снять и опубликовать два видеоролика с информацией о себе и о своей программе. Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая электронном формате. Для тех, кто предпочитает привычный способ голосования, 30 мая с 8:00 до 20:00 будут открыты избирательные участки.

На данный момент на предварительное голосование подано 26 заявок. В числе подавших документы – врио заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Васильев (в Госдуму РФ по федеральному избирательному округу на территории Тверской области и Заволжскому одномандатному избирательному округу №180), председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, депутаты областного парламента Александр Клиновский, Артур Бабушкин, Константин Буевич, Руслан Лебедев. Среди подавших заявки двое журналистов – Дмитрий Нечаев и Дмитрий Герасимов.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования