Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 36 645 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 95 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 91 239 жителей региона, за последние сутки – 1445 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 656 934, в том числе за последние сутки их проведено1818.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 38 611 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 184 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

782 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 404

Конаковский район 2698

Ржев 2138

Вышневолоцкий городской округ 2123

Калининский район 1600

Торжок 1584

Кимры 1532

Бологовский район 1012

Нелидовский городской округ 842

Бежецкий район 838

Лихославльский район 826

Осташковский городской округ 804

Старицкий район 787

Кашинский городской округ 732

Торопецкий район 723

Калязинский район 708

Весьегонский муниципальный округ 614

Максатихинский район 610

Андреапольский муниципальный округ 516

Западнодвинский муниципальный округ 506

Торжокский район 480

Кувшиновский район 423

Оленинский муниципальный округ 390

Зубцовский район 376

Спировский район 349

Рамешковский район 346

Ржевский район 309

ЗАТО Озёрный 269

Селижаровский муниципальный округ 268

Сонковский район 265

Кимрский район 252

Фировский район 215

Краснохолмский муниципальный округ 182

Бельский район 169

Лесной муниципальный округ 154

Кесовогорский район 147

Пеновский муниципальный округ 115

Жарковский район 106

Молоковский район 95

Сандовский муниципальный округ 77

Удомельский городской округ 27

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области