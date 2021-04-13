Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 36 645 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 95 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 91 239 жителей региона, за последние сутки – 1445 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 656 934, в том числе за последние сутки их проведено1818.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 38 611 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 184 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
782 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 404
Конаковский район 2698
Ржев 2138
Вышневолоцкий городской округ 2123
Калининский район 1600
Торжок 1584
Кимры 1532
Бологовский район 1012
Нелидовский городской округ 842
Бежецкий район 838
Лихославльский район 826
Осташковский городской округ 804
Старицкий район 787
Кашинский городской округ 732
Торопецкий район 723
Калязинский район 708
Весьегонский муниципальный округ 614
Максатихинский район 610
Андреапольский муниципальный округ 516
Западнодвинский муниципальный округ 506
Торжокский район 480
Кувшиновский район 423
Оленинский муниципальный округ 390
Зубцовский район 376
Спировский район 349
Рамешковский район 346
Ржевский район 309
ЗАТО Озёрный 269
Селижаровский муниципальный округ 268
Сонковский район 265
Кимрский район 252
Фировский район 215
Краснохолмский муниципальный округ 182
Бельский район 169
Лесной муниципальный округ 154
Кесовогорский район 147
Пеновский муниципальный округ 115
Жарковский район 106
Молоковский район 95
Сандовский муниципальный округ 77
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области