В Тверскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса – 3000 доз

В Тверскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 – 3000 доз. В регионе продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 91 239 человек – это 79,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 12 апреля, вакцинировались 1 445 человек. В федеральный регистр внесена информация о 85 484 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу обеспечить все условия для вакцинации жителей Тверской области. Так, к летнему сезону в регионе планируют развернуть дополнительно 12 прививочных кабинетов. Также на прививку можно записаться через МФЦ.

Сейчас в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через МФЦ, личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.

Пресс-служба Правительства Тверской области