Жителей Тверской области приглашают присоединиться к Всероссийскому субботнику

Тверская область станет участником Всероссийского субботника, который пройдет во всех регионах страны 24 апреля. Присоединиться к уборке в парках, скверах, по берегам водных объектов приглашают всех желающих жителей Верхневолжья.

В Тверской области особое внимание уделяется сохранению экологического равновесия, природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Во время субботника будет организована не только уборка дворовых территорий и общественных пространств, но и приведение в порядок памятников и малых архитектурных форм, озеленение, высадка цветов и деревьев, покраска лавочек, бордюров и заборов. Кроме того, в рамках субботника пройдут экологические лекции, семинары, а также культурно-развлекательные программы в местах проведения уборок.

Активные жители региона также могут принять участие в выборе объектов для благоустройства. Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Он проводится по поручению Президента России Владимира Путина с 2018 года.

Отдать свой голос за тот или иной объект благоустройства можно несколькими способами – с помощью единой платформы голосования za.gorodsreda.ru или в личном кабинете на портале Госуслуг. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты, например, помощь волонтеров.

В Тверской области разработано 49 проектов для рейтингового голосования по выбору общественных территорий в 11 городах, которые будут благоустроены в 2022 году.

Голосование состоится с 26 апреля по 30 мая. В перечень для благоустройства на следующий год попадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах – это парки и скверы, площади, придомовые территории.

Пресс-служба Правительства Тверской области