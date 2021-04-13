В Тверской области в 2021 году планируется отремонтировать более 380 км региональных дорог

Работы на дорогах регионального значения Тверской области в 2021 году рассмотрены на совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Ремонт будет вестись, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году планируется привести в порядок 381 километр трасс.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, приоритетное внимание необходимо уделить маршрутам школьных автобусов и скорой помощи, туристическим и социально значимым трассам, дорогам к инвестплощадкам.

В перечень дорог, которые отремонтируют по национальному проекту в 2021 году, вошли 16 объектов, среди которых Тверь–Бежецк–Весьегонск–Устюжна, Осташков–Селижарово–Ржев, «Москва-Рига»–Андреаполь–Пено–Хитино, Рамешки–Максатиха, Бежецк–Кесова Гора–Кашин, Торжок–Осташков, Осташков–Волговерховье, Дубна–Кимры–Горицы, Торжок–Высокое–Берново–Старица и другие. Ремонт части из них продолжится и в 2022 году. Всего в текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут более 259,3 км – это на 13 км больше изначально запланированных показателей.

Кроме того, в 2021 году начнется строительство дороги «Москва-Рига» – Ржев, которая станет въездом в город со стороны федеральной трассы М-10.

Также на совещании обсуждался вопрос ремонта подъездных дорог, ведущих к учреждениям здравоохранения региона. В список первоочередных объектов 2021 года вошли 34 крупных медучреждения Тверской области, в том числе Бежецкая, Бологовская, Вышневолоцкая ЦРБ, Осташковская, Ржевская и Конаковская поликлиники.

Ремонт подъездных дорог затронет не только учреждения медицинской сферы, но и предприятия, работающие в агропромышленном комплексе Верхневолжья. На совещании обсуждалось развитие дорожной инфраструктуры, ведущей к объектам компаний «Коралл», «Румелко-Агро» и другим.

В число приоритетных направлений ремонта дорожной инфраструктуры вошли и объекты в городах Кашин и Калязин, которые будут задействованы во время празднования 500-летия обретения мощей преподобного Макария Калязинского.

Пресс-служба Правительства Тверской области