В Тверской области стартовали информационные туры для туроператоров





Туристическому бизнесу презентуют новые возможности для отдыха в Тверской области: в регионе проводят серию информационных туров для представителей отрасли.

«Тверская область является востребованной у туристов. Растет интерес гостей к событийному туризму в регионе. Туристическая отрасль – одно из приоритетных направлений развития экономики», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2023 году планируется увеличение туристического потока в Тверскую область до 3,2 миллиона гостей в год – эта задача решается с помощью комплексного продвижения региона и улучшения туристской инфраструктуры.

Информационную кампанию 2021 года открыл тур по маршруту «Земля воинской славы». Участие в программе приняли восемь туроператоров, в том числе компании из Москвы и Санкт-Петербурга.

Мемориал Советскому Солдату остается главной точкой притяжения на маршруте, только за 2020 год монумент посетили более полумиллиона человек. Интерес к патриотическому туризму остается высоким и в 2021 году.

Следующим запланирован информационный тур по межрегиональному маршруту «Государева дорога» – с 15 по 20 апреля. В течение шести дней участники посетят туристические локации четырех регионов – это более 100 музеев и памятников. Отправившись в путешествие под слоганом «777 километров истории», путешественники смогут вернуть 20% от его стоимости, воспользовавшись программой туристического кешбэка.

В апреле этот тур был представлен на стенде Верхневолжья на профильной выставке «Интурмаркет» в Москве.

Новинка 2021 года – тур «Сказы волжских городов» с посещением городов Калязин, Кимры, Кашин и Тверь. Интерес к этому маршруту проявили туроператоры из Петрозаводска, Ярославля, Москвы и Московской области, Смоленска и Таганрога.

Министерство туризма региона планирует познакомить представителей турбизнеса и с возможностями делового туризма: тематический информационный тур запланирован 20-21 апреля.

Тверская область – один из ближайших культурно-деловых центров, расположенных между Москвой и Санкт-Петербургом. В регионе имеется развитая инфраструктура для проведения деловых мероприятий, действуют более 260 гостиниц и загородных отелей. В рамках тура участники посетят пяти- и четырехзвездочные отели, готовые предложить лучшие условия для самых взыскательных гостей.

В программы включено посещение более 20 городов и населенных пунктов, практически в каждый тур входят мастер-классы, во время которых гости смогут познакомиться с уникальными промыслами региона.

В 2021 году сохраняется спрос на экотуризм и загородный отдых, в том числе у воды. Под запрос туристов сформирован тур «Селигерия» с посещением истока Волги, Оковецкого источника и отдыхом на Селигере.

Пресс-служба Правительства Тверской области