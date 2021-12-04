12 апреля футбольный клуб «Тверь» одержал третью победу с начала игрового сезона этого года: наши футболисты со счетом 4:1 обыграли на домашнем поле «Муром» из Владимирской области. Матч состоялся в рамках 19-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ.

Победные голы забили Юрий Петровский, Ярослав Ивакин, Алексей Курзенев и Кирилл Ушатов.

9 апреля ФК «Тверь» отметил свою первую годовщину. Именно в этот день год назад состоялась регистрация нового профессионального футбольного клуба Тверской области, созданного по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

«Считаю, команда достойно несет знамя тверского спорта. Уверен, они и дальше будут достойно бороться за свое место в лиге. Главная задача – чтобы наш футбол развивался», – сказал Игорь Руденя 8 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Футбольный клуб «Тверь» начал сезон игр этого года с побед на Первенстве России. 1 апреля команда обыграла во Владимире местных торпедовцев со счетом 2:0. В матче на домашнем стадионе «Юность» 6 апреля наши футболисты со счетом 1:0 одержали победу над московской «Родиной».

Название нового профессионального клуба было выбрано по итогам голосования жителей Тверской области в интернете. В команде собраны в основном молодые игроки, представляющие футбольные школы разных регионов России. Также заявлены шесть воспитанников тверской СШОР по футболу. Еще двух молодых тверских игроков тренерский штаб начал привлекать к тренировкам этой зимой.

Пресс-служба Правительства Тверской области