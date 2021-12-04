Благоустройство общественных пространств в Тверской области объединило инициативных граждан

Эксперты отмечают высокий мобилизационный эффект федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Государственная поддержка благоустройства общественных пространств позволила объединить усилия инициативных граждан Верхневолжья, желающих повысить качество жизни в регионе.

Только в прошлом году в Тверской области было благоустроено 113 общественных пространств и дворовых территорий в 38 муниципалитетах, установлено 43 детских игровых комплекса.

«Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой», – считает губернатор Игорь Руденя.

Вопросы благоустройства территорий всегда обсуждаются в числе приоритетных на встречах депутатов с избирателями, отмечает председатель Законодательного собрания Тверской области, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Голубев.

«Качество городской среды – это то, что напрямую влияет на отношение жителей к своей малой родине. Мы должны сделать так, чтобы реализованные проекты мотивировали молодых людей оставаться жить и работать в своем населенном пункте: создавать здесь семьи и добиваться успехов в профессиональной деятельности. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан на то, что жители путем голосования сами определяют, благоустройство каких объектов должно произойти в первоочередном порядке. Это очень важно, потому что такой подход позволяет обществу и власти совместными усилиями делать большие и малые города Верхневолжья краше и привлекательнее для жизни», – сказал Сергей Голубев.

Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в региональном Законодательном собрании, вице-спикер областного парламента Виктор Константинов подчеркнул значимость участия депутатского корпуса в реализации проекта.

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» стал рычагом для приложения сил инициативных граждан по благоустройству общественных пространств по всей стране, в том числе, в Тверской области. Кроме того, наш партийный проект «Городская среда» нацелен на то, чтобы в рамках депутатского контроля все работы были выполнены в соответствии с пожеланиями граждан, качественно и в срок», – сказал Виктор Константинов.

С коллегами солидарен председатель постоянного комитета по социальной политике Законодательного собрания Тверской области Артур Бабушкин. По его словам, возможность жителям региона самостоятельно и заблаговременно выбирать проекты благоустройства – это эффективный «мостик» во взаимоотношениях власти и общества.

«Рейтинговое голосование, в ходе которого будут определены проекты благоустройства на следующий год, покажет, что людей волнует, каким они хотят видеть свой город. Это обратная связь также важна и для депутатов, и для руководителей муниципалитетов, потому что она позволяет развивать общественные пространства наиболее эффективно, то есть так, как нужно людям», – пояснил Артур Бабушкин.

Напомним, создание комфортной и безопасной среды для жизни – одна из пяти национальных целей развития, установленных Президентом России Владимиром Путиным. На голосование по выбору объектов для благоустройства в 2022 году заявлено 49 проектов от 11 городов Тверской области. Все проекты, за которые можно будет отдать свои голоса, размещены на общефедеральной рейтинговой платформе za.gorodsreda.ru. Зайти на нее можно через Госуслуги или мобильное приложение.

Голосование состоится с 26 апреля по 30 мая. В перечень для благоустройства на следующий год попадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков.