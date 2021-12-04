Тверское отделение Российского движения школьников отмечает пятилетие

12 апреля исполнилось пять лет с момента образования Тверского отделение Российского движения школьников. Праздничные мероприятия по случаю первого юбилея прошли сегодня в детском технопарке «Кванториум».

За пять лет региональное отделение собрало профессиональную команду, в которую вошли порядка 200 педагогов и более 30 тысяч учеников из 150 школ региона. Активисты провели более 480 спортивных акций, порядка 300 мероприятий военно-спортивного направления, реализовано свыше 300 экологических проектов. Кроме того, школьниками были воплощены в жизнь более 640 региональных инициатив, а волонтеры движения провели свыше тысячи благотворительных мероприятий.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

Члены Тверского отделения Российского движения школьников - неоднократные победители проектов «Добро не уходит на каникулы», «РДШ – территория самоуправления», «Я познаю Россию» и других.

Российское движение школьников (РДШ) – общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании учащихся общеобразовательных учреждений. Движение стремится объединить всех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Тверское региональное отделение РДШ было создано 12 апреля 2016 года и на данный момент вовлекает в свою работу более 150 образовательных организаций региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области