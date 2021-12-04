На заседании Правительства Тверской области рассмотрят реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»

Реализацию в Тверской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» рассмотрят на заседании регионального Правительства, которое 13 апреля проведет Губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году в Тверской области по национальному проекту было благоустроено 113 общественных пространств и дворовых территорий в 38 муниципалитетах, установлено 43 детских игровых комплекса.

Кроме того, Верхневолжье заняло 2 место в Центральном федеральном округе по числу проектов, ставших победителями конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. В регионе были реализованы идеи благоустройства в Торжке, Осташкове, Старице, Удомле.

В этом году впервые организован процесс рейтингового голосования жителей области за проекты благоустройства городов, которые будут реализованы в 2022 году. Такой подход позволит гражданам самостоятельно определять наиболее важные объекты.

Пресс-служба Правительства Тверской области