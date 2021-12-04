Игорь Руденя проверил готовность сил и средств Верхневолжья к пожароопасному периоду

12 апреля Губернатор Тверской области Игорь Руденя проверил готовность сил и средств, предназначенных для защиты лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов Верхневолжья от возгораний в пожароопасный период.

На смотре было представлено свыше 60 единиц специализированной техники. Это машины ЛПЦ-Тверьлес и областных ведомств, компаний «Газпром газораспределение Тверь», «Упрдор Россия» и ГК «Автодор», филиала ПАО «МРСК-Центра»-«Тверьэнерго», Военного лесничества Министерства обороны, УМВД России по Тверской области, администраций Твери и Калининского района.

Это пожарные машины, беспилотники, снегоболотоходы и мотовездеходы, грейдеры, самосвалы, погрузчики и другая техника.

«В регионе на высоком уровне обеспечена готовность к пожароопасному периоду, – прокомментировал по итогам осмотра Игорь Руденя. – Основные задачи – это профилактика и информирование населения. При необходимости в тушении лесных и поверхностных пожаров будут задействованы силы и средства МЧС, Министерства природных ресурсов, дорожных служб и других ведомств, а также лесопользователей и крупных компаний».

Всего в этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут около 2000 сотрудников различных ведомств и порядка 1000 единиц техники. Также в случае необходимости в работу могут быть вовлечены охотпользователи и недропользователи. Кроме того, в регионе действует 201 добровольное пожарное формирование общей численностью более 900 человек.

За прошедшие годы в Тверской области сформирована система подготовки к пожароопасному периоду. Проводится обводнение торфяников, укрепляется материально-техническая база лесозащитного противопожарного центра «Тверьлес». В 2019-2020 годах по национальному проекту «Экология» закуплено 37 единиц техники.

В 2021 году предусмотрена расчистка 5000 км противопожарных минерализированных полос и обустройство еще 1500 км полос, создание и ремонт 151 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, опашка свыше 2100 населенных пунктов, установка 500 информационных стендов и аншлагов. В муниципалитетах проводят очистку противопожарных водоемов, обеспечивают проезд к отдаленным поселениям.

В регионе ведется мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях с помощью авиационного патрулирования, беспилотников, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи.

Количество лесных пожаров за прошедшие пять лет в регионе сократилось в 8,5 раза – с 36-ти, произошедших в 2016 году, до четырёх в 2020-м. Число торфяных пожаров уменьшилось в три раза: с 9-ти в 2016 году до 3-х в 2020-ом.

Пресс-служба Правительства Тверской области