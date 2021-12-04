В зимний период безопасный проезд транспорта по дорогам Тверской области обеспечивали более 700 единиц спецтехники

Безопасность на дорогах Тверской области в зимний период 2020-2021 годов обеспечивали 711 единиц специализированной техники и 1963 дорожных рабочих. Итоги содержания зимойавтомобильных дорог регионального и межмуниципального значения подвели в Дирекции территориального дорожного фонда региона.

По поручению Игоря Рудени в Тверской области разработаны региональные стандарты содержания дорог. В документе закреплены требования к проведению работ, обязательные для всех организаций, обслуживающих дорожную сеть Верхневолжья.

Комплекс работ по зимнему содержанию включает в себя очистку дорог, проезжей части мостов и путепроводов, автобусных остановок от снега, а также обработку противогололедными материалами. За сезон в среднем одной подрядной организацией выполнено 49,8 циклов очистки и 65 циклов обработки. Для обслуживания автодорог было закуплено 35,5 тыс. тонн соли. В течение сезона было израсходовано 181,3 тыс. кубических метров песчано-соляной смеси.

В данный момент подрядные организации продолжают работу в связи с неустойчивыми погодными условиями, а служба Дорожного фонда в круглосуточном режиме фонда отслеживает ситуацию на автодорогах региона. О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам 34-56-54 и 8-910-649-84-56.

Региональные автодороги были переведены на зимнее содержание с 9 ноября 2020 года. Работы осуществляются в рамках государственных контрактов, заключенных между Дорожным фондом и восемью подрядными организациями. Это ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс» и ООО «Бежецкая дорожная компания».



Пресс-служба Правительства Тверской области