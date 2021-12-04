Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с темой господдержки Тверского вагоностроительного завода

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с представленными на федеральном уровне достижениями Тверского вагоностроительного завода. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 6 апреля состоялась встреча Президента России Владимира Путина с генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозёровым. Одной из тем разговора стала работа Тверского вагоностроительного завода.Олег Белозёров рассказал Владимиру Путину, что в 2020 году ОАО «РЖД» усилило работу с вагоностроителями, закупив рекордный объем вагонов – 1050. Из них 210 вагонов вышли на маршрут Москва – Владивосток.Также глава РЖД проинформировал президента о переговорах с французскими коллегами по поводу поставок вагонов для организации ночных перевозок, подчеркнув, что в этом «есть преимущество у тверских вагоностроителей».

О развитии Тверского вагоностроительного завода в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь 8 апреля говорил и губернатор Игорь Руденя.

«Это было личное решение главы государства – укрепить портфель заказов для ТВЗ. Завод является одним из самых высококомпетентных предприятий по строительству вагонов. Мы поставляем свою продукцию в Египет, сегодня также и Франция изъявила желание приобрести наши вагоны», – отметил глава региона.

Игорь Руденя также напомнил, что Тверской вагоностроительный завод начал развивать обособленное подразделение на базе Торжокского вагонзавода, который уже изготовил первую партию кузовов. При этом в Торжке продолжаются строительные работы для расширения сборочного производства. Это позволит заводу осуществлять полный цикл выпуска опытных вагонов и вагонов малых серий. Благодаря развитию предприятия в Торжке создано порядка 200 рабочих мест, а в ближайшем будущем появится еще 280 новых вакансий.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.