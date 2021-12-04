Игорь Руденя назначил на должность Министра культуры Тверской области Татьяну Сальникову

12 апреля Игорь Руденя провёл совещание с членами областного Правительства.Губернатор представил Министра культуры Тверской области. Главой ведомства, которое создано решением Игоря Рудени, назначена Татьяна Сальникова, ранее руководившая Тверскойакадемической областной филармонией.

«Тверская культура – очень ответственное направление. Мы позиционируем себя как один из старшейших регионов Центральной России, который обладает большим интеллектуальным богатством, историческим и культурным наследием. Все это должно не только создавать наш имидж, но и формировать наше общество, подрастающее поколение», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что сегодня культура неразрывно связана с отраслью туризма благодаря более широкому развитию направления культурных, познавательных, образовательных поездок. Соответственно, регион нацелен на обеспечение инфраструктуры для гостей региона. Необходимо продолжить восстановление достопримечательностей Верхневолжья, главной святыни – Спасо-Преображенского собора в Твери, создание новой музейной экспозиции на основе древних находокна территории храма.

Игорь Руденя подчеркнул, что развитие культурного пространства должно затрагивать все учреждения региона. В первую очередь это укрепление материально-технической базы районных дворцов и домов культуры.

Глава региона обозначил еще одно приоритетное направление работы – развитие детской культуры. Внимание необходимо уделять поддержке музыкальных, художественных школ, где учатся юные таланты. Следует продолжить реализацию действующих проектов, в том числе инициативы «Нас пригласили во дворец», и заявлять новые.

Губернатор также обратил внимание – сегодня Тверь становится площадкой знаковых культурных событий: это Пасхальный фестиваль с участием маэстро Валерия Гергиева, Фестиваль искусств Юрия Башмета и другие. Интересные культурные мероприятия должны происходить в каждом муниципалитете.

Главным событием этого года в Верхневолжье Игорь Руденя назвал 500-летие обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Губернатор напомнил – в этой связи заявлен целый ряд проектов в Калязине – реставрация колокольни Николаевского собора, развитие музейной среды.

Татьяна Сальникова окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по специальности «Композиция», квалификация – композитор, преподаватель.

Трудовой путь Татьяна Сальникова начала в 2000 году преподавателемв Детской музыкальной школе в Костроме. В 2006-2008 годах работала в Тверском областном учебно-методическом центре учебных заведений культуры и искусства.

В 2008-2010 годах являлась директором камерного оркестра «Российская камерата», камерного хора «Русский партес» Тверской академической областной филармонии. В 2012 году назначена директором учреждения.

Также на совещании Игоря Рудени с членами областного Правительства рассмотрены исполнение доходов и расходов областного бюджета, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области