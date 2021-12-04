Благодаря процедуре предварительного голосования можно определить, кого из кандидатов действительно поддерживают люди

Депутаты Законодательного Собрания Артур Бабушкин и Руслан Лебедев подали документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия», сообщает Информационный центр Регионального организационного комитета «Единой России».

«Предварительное голосование проходит уже не в первый раз, не впервые и я в нём буду участвовать. Эта процедура позволяет определить, кого из кандидатов действительно поддерживают люди, это необходимо, чтобы на осенние выборы в областной парламент от «Единой России» выдвинулись по-настоящему опытные и сильные политики, имеющие за собой реальную поддержку и доверие со стороны людей.

Предварительное голосование в Тверской области пройдёт по смешанной системе. Это значит, что в электронном формате избиратели смогут проголосовать в период с 24 по 30 мая. Также для тех, кто выберет традиционный способ волеизъявления, будут открыты участки предварительного голосования 30 мая с 8:00 до 20:00», - отметил Артур Бабушкин, председатель постоянного комитета по социальной политике в Законодательном Собрании Тверской области, член фракции «Единой России».

Руслан Лебедев считает, что предварительное голосование покажет, насколько население поддерживает того или иного кандидата.

«Мой округ – юго-запад области – это, прежде всего, сельское хозяйство и деревообработка. Несмотря на тяжёлый 2020 год, связанный с коронавирусной инфекцией и ограничениями, удалось сохранить рабочие места. Конечно, в округе остается много проблем, которые нужно решать.

Благодаря губернатору области удалось совершить прорыв в вопросе газификации юго-запада, который не решался десятилетиями. В прошлом году было подписано серьезное соглашение между регионом и Газпромом, благодаря которому произойдёт позитивный толчок в темпах газификации юго-запада Верхневолжья. Это даст возможность более активно развивать и многие другие отрасли, связанные с необходимостью наличия газовой инфраструктуры», - подчеркнул Руслан Лебедев, депутат Законодательного Собрания Тверской области нынешнего шестого созыва.

Информационный центр

Регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования