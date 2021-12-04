В Тверской области вспоминают земляков, которые внесли вклад в развитие космической отрасли

12 апреля в России отмечается День космонавтики и 60-летие легендарного полета первого космонавта Юрия Гагарина в космос. В развитие отечественной космической науки внесли вклад и жители Тверской области, в честь которых в регионе проходят торжественные мероприятия.

«Коллективы предприятий и исследовательских организаций Верхневолжья своим трудом создают надежную основу для развития отрасли, приумножают научно-технический потенциал нашей страны», – отметил Губернатор Игорь Руденя в своем поздравлении жителей региона с Днем космонавтики.

В Торопце праздничные мероприятия будут проходить в районном Доме культуры, где создан единственный в регионе музей космонавтики. Здесь представлены уникальные экспонаты, в том числе посвященные уроженцу Торопецкого района, академику, Герою Социалистического Труда Юрию Павловичу Семенову. Он сконструировал советский космический корабль «Буран», а также космическую станцию «Мир».

В музее представлены макеты ракеты-носителя «Ангара» А5 и «Ангара» А1.2, уникальные образцы ракетно-космической техники, в разработке которых принимал участие Юрий Семенов. В честь 60-летия полета в космос открыта фотовыставка «Наш Гагарин», из которой можно узнать, как проходила организация космической экспедиции Юрия Гагарина.

В подготовке к событию было задействовано множество советских предприятий, тысячи рабочих, инженеров и других специалистов. В их числе были и уроженцы Бельского района, о работе которых рассказывает выставка «И бельчане не стояли в стороне» в местном краеведческом музее.

Часть экспозиции посвящена Валентине Ромадиной, которая посвятила свою жизнь медицинским исследованиям, особенностям жизнеобеспечения космонавтов в полетах. В музей она передала мешочки для хранения, которые космонавты брали с собой.

Кроме того, в музее представлены фотографии и документы, связанные с космонавтикой, переданные из личного архива выпускником Дунаевской школы Бельского района Павлом Емельяновичем Савенковым, который более полувека посвятил научной работе в ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королева.

Тематические уроки, конкурсы, выставки, посвященные Дню космонавтики, проходят в Удомельской гимназии №3, которая названа в честь земляка Олега Макарова - летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, который три раза летал в космос. Его именем назван и школьный музей, в котором собраны экспонаты, связанные с жизнью космонавта. 12 апреля школьники традиционно возложили цветы к бюсту Олега Макарова, а также стали участниками флешмоба «Поехали» и конкурса рисунков на асфальте. Также ребята приняли участие в космических викторинах, просмотре фильмов о космосе и в игре «Человек и космос».

Нашим земляком является и создатель космодрома «Плесецк», уроженец Бежецка Михаил Григорьевич Григорьев. В условиях полярной зимы и летнего бездорожья под его руководством в кратчайшие сроки было возведено около десяти боевых стартов для межконтинентальных стратегических ракет, а в создании космодрома было задействовано более 11 тысяч человек. Сегодня космодром «Плесецк» является главной космической гаванью страны. Федерация космонавтики России в октябре 2006 года учредила медаль имени Михаила Григорьева, которая вручается за заслуги в создании, совершенствовании и поддержании наземной инфраструктуры космодрома и участие в запусках космических аппаратов.

Судьбы многих конструкторов, исследователей и космонавтов связны с Верхневолжьем. Любил Тверскую землю и летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин. Он не единожды посещал регион и рыбачил на стрелке рек Волга и Шоша в Завидово. 8 июня 1967 года Юрий Гагарин оставил запись в книге посетителей завидовского охотхозяйства: «Мы чувствуем настоящий отдых на истинно русской природе. Большое спасибо людям этого замечательного коллектива».

Излюбленным местом отдыха Тверская область стала и для еще одного космонавта, Героя России, военного летчика 1-го класса Геннадия Ивановича Падалки. Он на протяжении 20 лет приезжал в поселок Соблаго Пеновского муниципального округа при возвращении из полетов, а затем и поселился здесь.

«В Пеновский район и Соблаго я впервые приехал в начале нулевых по приглашению друзей. Край очень понравился своей природой, тишиной, бесконечным количеством озёр и рек. В ваших краях много мест, как выразилась одна моя местная знакомая, «планетарного масштаба»», – делится космонавт.

Геннадий Иванович отмечает, что, несмотря на то, что родился он в Краснодаре, именно в Соблаго, в Тверской области ощущает себя, как дома и черпает жизненные силы и энергию.

Пресс-служба Правительства Тверской области