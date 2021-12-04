Почти 90 тысяч жителей Тверской области привились от коронавирусной инфекции

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 89 809 человек – это 80,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 11 апреля, вакцинировались 328 человек. В федеральный регистр внесена информация о 83 945 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

«Благодаря прививочной кампании мы видим существенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, – отмечает Губернатор Игорь Руденя. – Активно прививаются люди старшего поколения».

Пенсионерка из Молокова Валентина Ивановна Белякова продолжает трудовую деятельность и считает, что вакцинироваться нужно, чтобы обезопасить себя от возможных тяжелых последствий инфекции.

«Обе мои дочери, коллеги переболели ковидом и мне настоятельно советовали лучше привиться, чем подвергать себя такому испытанию. Для людей нашего поколения прививка – дело обыденное, боятся нечего», - считает Валентина Ивановна.

Для вакцинации жителей Молоковского района приезжает бригада Бежецкой ЦРБ. Жителям других территорий, где нет своего прививочного кабинета, для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через МФЦ, личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Пресс-служба Правительства Тверской области