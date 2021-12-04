Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем космонавтики

12 апреля в Российской Федерации отмечается День космонавтики. 60 лет назад в этот день состоялся легендарный полет первого космонавта Юрия Гагарина. С юбилейной датой жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Мы гордимся настоящими героями – первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, совершившим первый выход в открытый космос Алексеем Леоновым, всеми нашими соотечественниками, покорившими внеземное пространство. Благодаря мужеству, смелости, таланту и патриотизму космонавтов, испытателей, ученых, конструкторов, инженеров, мастеров и рабочих наша страна на протяжении многих десятилетий является лидером в освоении космоса», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Тверская область вносит значительный вклад в развитие ракетно-космической отрасли. В городе Удомля родился дважды Герой Советского Союза Олег Макаров, совершивший три полета в космос. В регионе действуют предприятия и исследовательские организации ракетно-космического комплекса.

Тверская область активно участвует в праздновании 60-летнего юбилея первого полета человека в космос.

В детском музейном центре Тверского государственного объединённого музея открыта выставка «Поехали!», где представлены экспонаты из музейных фондов, а также коллекция фотографий из московского Музея космонавтики. Организованы тематические занятия для детей и взрослых.

В Тверской области также запущен флешмоб «Космонавтом стать хочу» для семей Верневолжья. Родителям и детям предлагается выложить в сеть фото или видео на тему космоса. Флешмоб проводит Минсемьи региона под хештегами #космонавтомстатьхочу #годгагарина #поехали

Жителей Верхневолжья также приглашают написать Всероссийский диктант «Поехали!». Он стартует 12 апреля в 14:00 по московскому времени. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте проекта poehali2021.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области