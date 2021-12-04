Предпринимателям Тверской области расскажут, как стать резидентами «Сколково»

21 апреля в Твери пройдет торжественное мероприятие, посвящённое итогам конкурса «Стартап-тур». Победителю конкурса тверитянину Даниилу Гудкову, разработавшему интерактивную музыкальную установку, вручат сертификат на 300 тыс. рублей. Также запланированы семинары и мастер-классы от представителей «Сколково».

Конкурс впервые был организован в Тверской области Инновационным центром «Сколково» и центром «Мой бизнес» в марте этого года.

«Высокотехнологичным производством, которое связано с развитием общества и личности, занимаются молодые и инициативные люди. Мы понимаем, что важно поддерживать это направление развития. Мы снизили в 3 раза размер налоговых ставок для предприятий, которые работают в сфере IT-технологий, создали Центр государственной поддержки бизнеса, в том числе высокотехнологичных компаний», – отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя, приветствуя участников «Стартап-тура 2021».

На площадке центра «Мой бизнес» выступит генеральный директор «Сколково-Форум» Екатерина Иноземцева. Она расскажет о мерах поддержки инноваторов, о том, как стать резидентом Инновационного центра и получить налоговые льготы, не уезжая из Твери.

Инновационные предприятия могут претендовать на расширенный список мер государственной поддержки. Среди них – гранты от 500 тыс. рублей до 25 млн рублей, налоговые льготы, система образования и трекинга, патентование и подготовка к участию в закупках у крупнейших заказчиков.

Руководитель менторской группы Skolkovo StartUp Tour Олег Баранник проведет мастер-класс на тему «Бизнес-моделирование инновационной компании». Эта информация пригодится каждому, кто планирует создать или развивать инновационный проект вне зависимости от стадии разработки идеи. Олег Баранник приведет примеры из мирового опыта и проанализирует идеи слушателей из зала.

Участников ждут с 11:00 в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, 14. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке https://mybusiness69.ru/events/2560/

Пресс-служба Правительства Тверской области