Студентов Верхневолжья приглашают присоединиться к беговому челленджу «Космический пульс России»

С 12 по 15 апреля состоится Всероссийский студенческий беговой онлайн-челлендж «Космический пульс России». Он посвящен 60-летию первого в мире полета человека в космос. Для участия в онлайн-забеге необходимо зарегистрироваться, заполнив электронную форму по адресу https://forms.gle/YCSSBpPjD5QpWDsE9.

«Этот праздник вызывает гордость за нашу страну и напоминает всему миру об историческом событии – первом полете человека в космос, состоявшемся 12 апреля 1961 года. Подвиг нашего легендарного соотечественника Юрия Гагарина стал символом наступления новой эры в развитии мировой цивилизации, результатом выдающихся достижений отечественной науки», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В онлайн-забеге могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Число участников неограниченно, участие бесплатное. Турнир проводится в личном и командном зачетах в пяти номинациях: «Космическая десятка» (лучшие результаты среди мужчин и женщин на 10 км), «Бескрайняя Вселенная» (рейтинг участников по самой дальней пробежке), «Выше звёзд» (учитывается суммарная величина набора высоты за период проведения турнира), «Большая медведица» (командный рейтинг студенческих клубов, определяющий победителя по количеству участников забегов), а также «Звездный экипаж» (командный рейтинг, учитывающий результаты 10 лучших представителей от каждой команды).

Обязательным условием учета результатов является фиксация своих пробежек в спортивном мобильном приложении Strava. Бежать можно в любом удобном месте, единственное условие — должна быть возможность запись GPS-трека.

Все участники онлайн-челленджа, выполнившие необходимые требования, получат электронные сертификаты участников. Победители награждаются дипломами, медалями и призами, а также слотами на «Ночной забег» от организации «Московский марафон».

Пресс-служба Правительства Тверской области