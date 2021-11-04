В Твери прошел ретро автопробег, посвященный первому полету Юрия Гагарина в космос

11 апреля в Твери состоялся ретро автопробег в честь празднования 60-летия первого полета человека в космос. Автоколонна прошла по маршруту от площади Гагарина по улице Вагжанова и Волоколамскому проспекту до проспекта Победы, далее через Тверской проспект и набережную Степана Разина к кинотеатру «Звезда». Итоговой точкой пробега стал Краеведческий музей Твери.

«Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил полет, разделивший историю страны на «до» и «после». Покоренный космос стал символом успеха отечественной науки, подтверждением безграничных возможностей человека. На годы вперед ответ на вопрос о будущей профессии перестал быть сложным для многих мальчишек», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Колонну возглавил автомобиль ГАЗ-21 (Волга) 1969 года выпуска. Он принадлежит участнику Великой Отечественной войны Ашоту Оганесову. История машины тесно связана с космонавтикой – в 1975 году Ашоту Смбатовичу ее передал его друг, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор Алексей Александрович Губарев. Ежегодно в День Победы Ашот Смбатович вместе с сыном Гарником на автомобиле участвует в параде, а затем возлагает цветы к мемориалам.

По завершении автопробега в Тверском Краеведческом музее для участников мероприятия проведена экскурсия по экспозиции, посвященной первому полету человека в космос. Кроме того, состоялась встреча Ашота Оганесова с молодым поколением тверитян, посвященная дружбе космонавта и участника Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области