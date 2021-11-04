Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 апреля 2021 г.

posted by Максим Малахов on вс, 04/11/2021 - 15:37

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 36 450 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 101 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 89 481 житель региона, за последние сутки – 628 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 654 633, в том числе за последние сутки их проведено 790.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 38 433 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 206 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

777 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 12 334

 

Конаковский район 2691

 

Вышневолоцкий городской округ 2118

 

Ржев 2120

 

Калининский район 1589

 

Торжок 1584

 

Кимры 1526

 

Бологовский район 1009

 

Нелидовский городской округ 838

 

Бежецкий район 833

 

Лихославльский район 825

 

Осташковский городской округ 803

 

Старицкий район 784

 

Кашинский городской округ 731

 

Торопецкий район 722

 

Калязинский район 704

 

Весьегонский муниципальный округ 609

 

Максатихинский район 606

 

Андреапольский муниципальный округ 514

 

Западнодвинский муниципальный округ 499

 

Торжокский район 480

 

Кувшиновский район 423

 

Оленинский муниципальный округ 387

 

Зубцовский район 375

 

Спировский район 348

 

Рамешковский район 343

 

Ржевский район 309

 

Селижаровский муниципальный округ 268

 

ЗАТО Озёрный 266

 

Сонковский район 265

 

Кимрский район 251

 

Фировский район 214

 

Краснохолмский муниципальный округ 182

 

Бельский район 166

 

Лесной муниципальный округ 154

 

Кесовогорский район 146

 

Пеновский муниципальный округ 114

 

Жарковский район 106

 

Молоковский район 93

 

Сандовский муниципальный округ 77

 

Удомельский городской округ 27

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области