Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 36 450 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 101 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 89 481 житель региона, за последние сутки – 628 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 654 633, в том числе за последние сутки их проведено 790.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 38 433 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 206 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
777 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 334
Конаковский район 2691
Вышневолоцкий городской округ 2118
Ржев 2120
Калининский район 1589
Торжок 1584
Кимры 1526
Бологовский район 1009
Нелидовский городской округ 838
Бежецкий район 833
Лихославльский район 825
Осташковский городской округ 803
Старицкий район 784
Кашинский городской округ 731
Торопецкий район 722
Калязинский район 704
Весьегонский муниципальный округ 609
Максатихинский район 606
Андреапольский муниципальный округ 514
Западнодвинский муниципальный округ 499
Торжокский район 480
Кувшиновский район 423
Оленинский муниципальный округ 387
Зубцовский район 375
Спировский район 348
Рамешковский район 343
Ржевский район 309
Селижаровский муниципальный округ 268
ЗАТО Озёрный 266
Сонковский район 265
Кимрский район 251
Фировский район 214
Краснохолмский муниципальный округ 182
Бельский район 166
Лесной муниципальный округ 154
Кесовогорский район 146
Пеновский муниципальный округ 114
Жарковский район 106
Молоковский район 93
Сандовский муниципальный округ 77
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области