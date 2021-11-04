Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 36 450 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 101 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 89 481 житель региона, за последние сутки – 628 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 654 633, в том числе за последние сутки их проведено 790.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 38 433 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 206 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

777 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 334

Конаковский район 2691

Вышневолоцкий городской округ 2118

Ржев 2120

Калининский район 1589

Торжок 1584

Кимры 1526

Бологовский район 1009

Нелидовский городской округ 838

Бежецкий район 833

Лихославльский район 825

Осташковский городской округ 803

Старицкий район 784

Кашинский городской округ 731

Торопецкий район 722

Калязинский район 704

Весьегонский муниципальный округ 609

Максатихинский район 606

Андреапольский муниципальный округ 514

Западнодвинский муниципальный округ 499

Торжокский район 480

Кувшиновский район 423

Оленинский муниципальный округ 387

Зубцовский район 375

Спировский район 348

Рамешковский район 343

Ржевский район 309

Селижаровский муниципальный округ 268

ЗАТО Озёрный 266

Сонковский район 265

Кимрский район 251

Фировский район 214

Краснохолмский муниципальный округ 182

Бельский район 166

Лесной муниципальный округ 154

Кесовогорский район 146

Пеновский муниципальный округ 114

Жарковский район 106

Молоковский район 93

Сандовский муниципальный округ 77

Удомельский городской округ 27

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области