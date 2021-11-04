Свыше 89 тысяч жителей Верхневолжья вакцинировались от COVID-19

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 89 481 человек – это 80,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 10 апреля, вакцинировались 628 человек. В федеральный регистр внесена информация о 83 485 вакцинированных гражданах.

Сейчас в Тверской области открыто 38 прививочных кабинетов.

К летнему сезону планируется открытие 12 дополнительных прививочных кабинетов. Об этом на недавнем прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь сообщил Губернатор Игорь Руденя.

«В эти дни стартовала запись на вакцинацию от коронавируса через МФЦ. Обращаю на это особое внимание жителей области. Здесь можно записаться на прививку в удобное время», – также отметил Игорь Руденя.

Решение об открытии дополнительных кабинетов принималось с учетом приближающегося сезона отпусков, чтобы как можно больше людей смогли сделать прививку против коронавирусной инфекции, в том числе дачники.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

В отдаленных районах работает 13 выездных бригад медиков. Жителям населенных пунктов, где нет своих прививочных кабинетов, для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают выездную прививочную бригаду.

Пресс-служба Правительства Тверской области