Центробанк выпустил в обращение памятные монеты к 800-летию со дня рождения Александра Невского

Банк России выпустил в обращение два новых вида монет, которые посвящены 800-летию cо дня рождения князя Александра Невского. С выпуска золотой и серебряной памятных монет стартовала новая серия монет Центробанка «Исторические события».

Серебряная монета «800-летие со дня рождения князя Александра Невского» номиналом 3 рубля выпущена тиражом 3 тысячи штук. На обороте монеты на фоне православного храма и вооруженного войска изображен князь Александр Невский в доспехах верхом на коне под развевающимся знаменем.

Золотая монета имеет номинал 100 рублей. Ее напечатали тиражом 1000 штук. На обороте монеты запечатлен монумент «Ледовое побоище» на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы средневекового Пскова.

Мероприятия в честь 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского в этом году состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах. Указ о праздновании памятной даты подписан Президентом России Владимиром Путиным.

«В евангельской истине сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Этой истине следовали и князь Александр Невский, и его потомок, князь Михаил Тверской. На тверской земле свято чтут их память», - отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.

Александр Невский – знаменитый полководец, государственный деятель, во время правления которого Русь отстояла свою независимость от католического Запада, а также сохранила целостность в условиях татаро-монгольского нашествия.

Жизнь Александра Невского тесно связана с тверским краем. В 1239 году в Торопце, на родине его матери, Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной. В 1245 году новгородское войско под предводительством князя освободило город от литовских захватчиков. А отцом Михаила Тверского был родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославович.

Пресс-служба Правительства Тверской области