Губернатор Игорь Руденя поздравил военнослужащих и ветеранов Тверской области с Днем войск противовоздушной обороны России

11 апреля – День войск противовоздушной обороны России. С праздником военнослужащих и ветеранов войск воздушно-космической обороны поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Созданные более века назад войска противовоздушной обороны прошли боевое крещение во время Первой мировой войны, мужественно и самоотверженно защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы с чувством глубокой благодарности чтим подвиг солдат и офицеров, которые на полях жестоких сражений проявили истинный героизм, отстояли свободу и независимость нашей страны. Нынешнее поколение военнослужащих бережет и приумножает традиции патриотизма, демонстрирует высокую боевую выучку, обеспечивая надежный воздушно-космический щит над нашей страной», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Гордостью Верхневолжья являются воинские части, дислоцированные на территории Тверской области, научно-исследовательские организации и учебные заведения, которые успешно разрабатывают и осваивают современные системы вооружений, вносят значительный вклад подготовку офицерского состава.

В этом году 64-летие со дня основания отмечает Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Твери. Вуз обладает уникальной учебно-материальной базой и готовит кадры по командным и инженерным направлениям для Вооружённых Сил РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Центр подготовки военных кадров в Калинине был создан приказом маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова 1 января 1957 года. В декабре 2016 года площади перед центральным корпусом академии присвоили имя Г.К.Жукова.

Пресс-служба Правительства Тверской области