В Верхневолжье утверждены границы еще семи особо охраняемых природных территорий регионального значения

В Тверской области продолжается работа по установлению границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Утверждены границы еще семи ООПТ регионального значения. Решение принято на заседании Президиума регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение. По мнению Игоря Рудени, ООПТ должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Тверской области.

На заседании Президиума утверждены границы государственных природных заказников и памятников природы общей площадью более 5,5 тыс. га. Они расположены в Андреапольском и Весьегонском муниципальных округах, Бежецком, Бельском, Бологовском, Кимрском и Лихославльском районах.

На этих территориях запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению, в том числе: складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и потребления; все виды рубок леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

Утверждение границ и режимов использования особо охраняемых природных территорий в Тверской области позволяет предупреждать и пресекать нарушения в таких местах природоохранного законодательства.

В Тверской области расположены две особо охраняемые природные территории федерального значения (Центрально-лесной биосферный заповедник и государственный комплекс со статусом национального парка «Завидово»), около 1000 ООПТ регионального значения, включая ботанический сад, четыре ООПТ местного значения.

Также в апреле 2021 года принято решение о создании в Верхневолжье первого природного парка на площадке особо охраняемой природной территории. В парке «Острова Спировские» в Калязинском районе планируют развивать рекреационный туризм.

Пресс-служба Правительства Тверской области