Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 36 349 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 102 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 88 853 жителя региона, за последние сутки – 1 962 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 653 843, в том числе за последние сутки их проведено 1 581.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 38 342 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 221 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

772 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 296

Конаковский район 2685

Вышневолоцкий городской округ 2117

Ржев 2112

Калининский район 1588

Торжок 1584

Кимры 1524

Бологовский район 1007

Нелидовский городской округ 835

Бежецкий район 832

Лихославльский район 822

Осташковский городской округ 801

Старицкий район 782

Кашинский городской округ 731

Торопецкий район 721

Калязинский район 701

Весьегонский муниципальный округ 609

Максатихинский район 604

Андреапольский муниципальный округ 514

Западнодвинский муниципальный округ 499

Торжокский район 480

Кувшиновский район 421

Оленинский муниципальный округ 386

Зубцовский район 374

Спировский район 348

Рамешковский район 343

Ржевский район 308

Селижаровский муниципальный округ 268

ЗАТО Озёрный 265

Сонковский район 257

Кимрский район 250

Фировский район 214

Краснохолмский муниципальный округ 182

Бельский район 165

Лесной муниципальный округ 154

Кесовогорский район 146

Пеновский муниципальный округ 114

Жарковский район 106

Молоковский район 93

Сандовский муниципальный округ 77

Удомельский городской округ 27

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области