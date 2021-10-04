Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 апреля 2021 г.

posted by Максим Малахов on сб, 04/10/2021 - 12:33

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 36 349 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 102 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 88 853 жителя региона, за последние сутки – 1 962 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 653 843, в том числе за последние сутки их проведено 1 581.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 38 342 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 221 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

772 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

 Тверь 12 296

 

Конаковский район 2685

 

Вышневолоцкий городской округ 2117

 

Ржев 2112

 

Калининский район 1588

 

Торжок 1584

 

Кимры 1524

 

Бологовский район 1007

 

Нелидовский городской округ 835

 

Бежецкий район 832

 

Лихославльский район 822

 

Осташковский городской округ 801

 

Старицкий район 782

 

Кашинский городской округ 731

 

Торопецкий район 721

 

Калязинский район 701

 

Весьегонский муниципальный округ 609

 

Максатихинский район 604

 

Андреапольский муниципальный округ 514

 

Западнодвинский муниципальный округ 499

 

Торжокский район 480

 

Кувшиновский район 421

 

Оленинский муниципальный округ 386

 

Зубцовский район 374

 

Спировский район 348

 

Рамешковский район 343

 

Ржевский район 308

 

Селижаровский муниципальный округ 268

 

ЗАТО Озёрный 265

 

Сонковский район 257

 

Кимрский район 250

 

Фировский район 214

 

Краснохолмский муниципальный округ 182

 

Бельский район 165

 

Лесной муниципальный округ 154

 

Кесовогорский район 146

 

Пеновский муниципальный округ 114

 

Жарковский район 106

 

Молоковский район 93

 

Сандовский муниципальный округ 77

 

Удомельский городской округ 27

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области