Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 36 349 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 102 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 88 853 жителя региона, за последние сутки – 1 962 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 653 843, в том числе за последние сутки их проведено 1 581.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 38 342 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 221 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
772 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 296
Конаковский район 2685
Вышневолоцкий городской округ 2117
Ржев 2112
Калининский район 1588
Торжок 1584
Кимры 1524
Бологовский район 1007
Нелидовский городской округ 835
Бежецкий район 832
Лихославльский район 822
Осташковский городской округ 801
Старицкий район 782
Кашинский городской округ 731
Торопецкий район 721
Калязинский район 701
Весьегонский муниципальный округ 609
Максатихинский район 604
Андреапольский муниципальный округ 514
Западнодвинский муниципальный округ 499
Торжокский район 480
Кувшиновский район 421
Оленинский муниципальный округ 386
Зубцовский район 374
Спировский район 348
Рамешковский район 343
Ржевский район 308
Селижаровский муниципальный округ 268
ЗАТО Озёрный 265
Сонковский район 257
Кимрский район 250
Фировский район 214
Краснохолмский муниципальный округ 182
Бельский район 165
Лесной муниципальный округ 154
Кесовогорский район 146
Пеновский муниципальный округ 114
Жарковский район 106
Молоковский район 93
Сандовский муниципальный округ 77
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области