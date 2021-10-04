Прививку от коронавирусной инфекции сделали более 88 тысяч жителей Тверской области

В Тверскую область поступила новая партия вакцины против коронавируса – 5700 доз. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 88 853 человека – это 80% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 9 апреля, вакцинировались 1 962 человека. В федеральный регистр внесена информация о 82 565 вакцинированных гражданах.

Сейчас в Тверской области открыто 38 прививочных кабинетов.

На недавнем прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя сообщил об открытии 12 дополнительных прививочных кабинетов к летнему сезону.

«В эти дни стартовала запись на вакцинацию от коронавируса через МФЦ. Обращаю на это особое внимание жителей области. Здесь можно записаться на прививку в удобное время», – также сообщил Игорь Руденя.

Решение об открытии дополнительных кабинетов принималось с учетом приближающегося сезона отпусков, чтобы как можно больше людей смогли сделать прививку против коронавирусной инфекции, в том числе дачники.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

В отдаленных районах работает 13 выездных бригад медиков. Жителям населенных пунктов, где нет своих прививочных кабинетов, для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают выездную прививочную бригаду.

Пресс-служба Правительства Тверской области