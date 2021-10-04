Семьи Тверской области приглашают принять участие во всероссийских акциях, посвященных первому полету человека в космос

Тверская область присоединяется к масштабным акциям, посвященным 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Ожидается, что самое активное участие в мероприятиях примут семьи Верхневолжья.

«Со дня первого полета человека в космос прошло 60 лет. За это время космическая отрасль сделала огромный шаг вперед. Но и спустя десятилетия не меркнет чувство гордости за нашего соотечественника Юрия Гагарина, который открыл новую эру в истории человечества», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Предполагается, что одним из самых многочисленных мероприятий станет флешмоб «Я живу на улице Гагарина!/Поехали», который пройдет 12 апреля. Участники должны будут сделать фото с хэштегом #Поехали! на ул. Гагарина в городе своего проживания и выложить в сеть. Самые оригинальные фотографии в цифровом формате будут направлены на борт МКС, лучшие десять планируется отметить специальными памятными сувенирами от Госкорпорации «Роскосмос» с символикой юбилейного года.

Для участия в другой всероссийской акции – «Мечты о космосе» – желающие должны рассказать о своей мечте о космическом будущем, о том, как может выглядеть жизнь человечества на новых планетах и поделиться, как его профессию можно применить в освоении космоса. Пост необходимо опубликовать в социальных сетях с хэштегами #мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики. Акция стартует 10 апреля в социальной сети ВКонтакте.

Те, кто хорошо ориентируется в своем городе, могут принять участие к акции «По следам космических достижений», главная цель которой найти следы космических достижений на улицах своего города (памятники культуры, наименование улиц) или оставить след самостоятельно (рисунки на асфальте, фото в костюмах). Участники должны сделать фотографию со следом космического достижения и опубликовать ее на личной странице в социальных сетях «Вконтакте» или «Instagram» не позднее 12 апреля. Обязательно наличие хештегов акции #РДШ #НаукаРДШ #ДеньКосмонавтикиРДШ.

Пресс-служба Правительства Тверской области