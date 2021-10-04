Тверской областной Дом народного творчества приглашает детей и их родителей на Семейные субботы

Тверской областной Дом народного творчества продолжает традицию Семейных суббот, на которые приглашают детей и их родителей. Так, в апреле состоялась Семейная суббота «Город Союзмультфильм», участники которой совершили путешествие по улицам знаменитой российской студии – ее создали прямо в Доме народного творчества.

Ребята и их родители в сопровождении гида прошлись по улице Мультипликационной, заглянули в переулок им. Котеночкина, в котором посетили «Музей героев студии Союзмультфильм».

Экскурсовод познакомил участников с героями любимых мультфильмов, рассказал о них интересные факты. Затем гости посетили главную площадь города, где поучаствовали в творческом мастер-классе.

В павильоне «Студии мультипликации» участники экскурсии создали свой маленький мультфильм. В завершение гид пригласил гостей зайти в переулок им. Румяновой, в кинотеатр «Мульти-Пульти» на просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино».

Дом народного творчества вновь приглашает жителей Твери на Семейные субботы. Они запланированы 17 апреля в 12:00

29 мая в 12:00.

Пресс-служба Правительства Тверской области