Тверской областной Дом народного творчества приглашает детей и их родителей на Семейные субботы

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Тверской областной Дом народного творчества продолжает традицию Семейных суббот, на которые приглашают детей и их родителей. Так, в апреле состоялась Семейная суббота «Город Союзмультфильм», участники которой совершили путешествие по улицам знаменитой российской студии – ее создали прямо в Доме народного творчества.
Ребята и их родители в сопровождении гида прошлись по улице Мультипликационной, заглянули в переулок им. Котеночкина, в котором посетили «Музей героев студии Союзмультфильм».
Экскурсовод познакомил участников с героями любимых мультфильмов, рассказал о них интересные факты. Затем гости посетили главную площадь города, где поучаствовали в творческом мастер-классе.
В павильоне «Студии мультипликации» участники экскурсии создали свой маленький мультфильм. В завершение гид пригласил гостей зайти в переулок им. Румяновой, в кинотеатр «Мульти-Пульти» на просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино».
Дом народного творчества вновь приглашает жителей Твери на Семейные субботы. Они запланированы 17 апреля в 12:00
29 мая в 12:00.
Пресс-служба Правительства Тверской области