В преддверии Дня космонавтики в Тверском объединенном музее расскажут об истории освоения космоса

posted by Максим Малахов on сб, 04/10/2021 - 08:10

 

 

         10 апреля, в преддверии Дня космонавтики, Тверской государственный  объединённый музей приглашает детей и родителей на интерактивное занятие «От стрелы до ракеты», где расскажут об истории освоения космического пространства.

         Участники занятия узнают о выдающихся конструкторах, об устройстве ракеты, о запуске первого спутника Земли, о том, как формировался первый отряд космонавтов, кто был претендентом на первый полёт и, конечно, о Юрии Гагарине.

Ребятам расскажут, как прошёл полет Юрия Гагарина: как далеко он отлетел от планеты, какие опасности он сумел преодолеть и каким непростым было его возвращение на землю. На занятии вспомнят и о первом космонавте, вышедшем в открытый космос – Алексее Леонове. А также  напомнят о роли тверской земли в покорении космоса. Наши ученые и конструкторы внесли значительный вклад в освоение космического пространства, обеспечение первого полета человека в космос и в дальнейшую реализацию космической программы страны.

         Участники интерактива в музее также пройдут через различные испытания: на внимание, ловкость, умение работать в команде, ориентацию в пространстве и силовые нагрузки. Кроме того, у всех появится уникальная возможность увидеть космическую еду и узнать, в какие суеверия и приметы верят космонавты до и во время полёта.

        

Пресс-служба Правительства Тверской области