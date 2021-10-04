Губернатор Игорь Руденя поздравил футбольный клуб «Тверь» с первой годовщиной создания

9 апреля свою первую годовщину отмечает футбольный клуб «Тверь». Именно в этот день год назад состоялась регистрация нового профессионального футбольного клуба Тверской области. ФК «Тверь» был создан по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Глава региона направил футболистам, тренерам и руководству клуба поздравительную телеграмму.

8 апреля, накануне первой круглой даты клуба, Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь отметил, что ФК «Тверь» за год стал успешным спортивным проектом.

«Считаю, команда достойно несет знамя тверского спорта. Наши футболисты молодцы, у них уже две победы в этом году. Уверен, они и дальше будут достойно бороться за свое место в лиге. Главная задача – чтобы наш футбол развивался», – сказал Игорь Руденя.

Футбольный клуб «Тверь» начал сезон игр этого года с побед на Первенстве России. 1 апреля ФК «Тверь» в городе Владимире обыграл местных торпедовцев со счетом 2:0. В матче на домашнем стадионе «Юность» 6 апреля наши футболисты со счетом 1:0 одержали победу над московской «Родиной». Сейчас тверская команда занимает третью строчку турнирной таблицы.

Следующий матч состоится 12 апреля. «Тверь» примет на своем поле «Муром» из Владимирской области.

Название нового профессионального клуба было выбрано по итогам голосования жителей Тверской области в интернете. В команде собраны в основном молодые игроки, представляющие футбольные школы разных регионов России. Также заявлены шесть воспитанников тверской СШОР по футболу. Еще двух молодых тверских игроков тренерский штаб начал привлекать к тренировкам этой зимой.

История футбола Твери насчитывает более 100 лет. В 1912 году Тверь в числе восьми городов Российской Империи стояла у истоков национальной федерации футбола. Здесь родился и начал играть в футбол первый тренер сборной СССР Михаил Козлов. В разные годы спортивную честь Твери на российском уровне отстаивали спартаковцы, динамовцы, армейцы.

В 1951 году «Команда города Калинина» дошла до финала Кубка Советского Союза, но уступила московским армейцам – чемпионам страны. Почти шесть десятилетий за город играла калининская, а затем тверская «Волга».

Пресс-служба Правительства Тверской области