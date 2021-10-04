На участие в предварительном голосовании заявились Александр Клиновский и Константин Буевич

Предварительное голосование в Тверской области пройдёт по смешанной системе – проголосовать можно будет как электронно, так и в очном формате – сделано это для удобства избирателей

Документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» подали еще два кандидата – действующие депутаты Законодательного Собрания Тверской области Александр Клиновский и Константин Буевич.

«Стать кандидатом от партии большинства может каждый», - говорит заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Александр Клиновский, избранный в шестом депутатском созыве по Московскому одномандатному избирательному округу №4 города Твери.

«Процедура предварительного отбора кандидатов перед выборами с учетом мнения общественности есть только в партии «Единая Россия». Она позволяет действующим депутатам получить обратную связь от избирателей, оценить результаты своей депутатской деятельности и шансы на победу в выборах еще до начала избирательной кампании. А тем, кто только начинает политическую карьеру, предварительное голосование дает шанс заявить о себе, получить новые компетенции, заручиться поддержкой избирателей и, в случае победы на предварительном голосовании, войти в избирательную гонку максимально подготовленными и конкурентноспособными», - считает Александр Клиновский.

По мнению депутата, предварительное голосование является своего рода вступительным экзаменом.

«Это позволит мне как действующему депутату отчитаться о своей работе за пять лет и представить, с какой программой, с какими целями я иду на выборы в Законодательное собрание Тверской области. По округу главное – это благоустройство, теплоснабжение, медицина. Это будет и отсылка к проделанной мной работе и к тому, что я планирую сделать в Московском округе Твери».

Председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания, представитель Калининского одномандатного избирательного округа №8, Константин Буевич подчеркнул, что для всех участников предварительного голосования созданы равные условия. «Партия заинтересована определить самых достойных и сильных кандидатов, пользующихся доверием и реальной поддержкой у избирателей», - добавил Константин Буевич.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей (выборщиков) – с 19 апреля по 28 мая.

«Единая Россия» проведет предварительное голосование с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей на «Госуслугах». Подать заявку на участие можно будет на официальном сайте pg.er.ru. В очном формате голосование состоится 30 мая.

Итоги предварительного голосования подведут 1 июня 2021 года. А окончательно списки кандидатов «Единой России» для участия в сентябрьских выборах утвердит Съезд партии перед началом осенней избирательной кампании.

Информационный центр Регионального оргкомитета партии «Единая Россия» по проведению предварительного голосования