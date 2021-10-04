Пять сельских Домов культуры отремонтируют в Тверской области в 2021 году

В 2021 году в пяти Домах культуры Тверской области будет проведен капитальный ремонт. Средства на эти цели выделены на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 9 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

В одном из этих ДК, который действует в деревне Вёски, Игорь Руденя побывал накануне в ходе рабочей поездки в Лихославльский район. В учреждении в рамках национального проекта «Культура» заменят крышу, входную группу, проведут внутренние отделочные работы и ремонт фасада, обновят систему электроснабжения, окна и двери.

Капитально отремонтируют систему отопления в районном ДК села Лесное, а в учреждении культуры села Старое Сандовского муниципального округа полностью заменят крышу. Также работы по ремонту кровли, внутренних помещений, замене окон и дверей проведут в Доме культуры поселка Высокое Торжокского района. В местном ДК поселка Терелесовкий Вышневолоцкого городского округа будет обновлена кровля, проведен ремонт внутренних помещений, систем водо- и электроснабжения, отопления и вентиляции.

Игорь Руденя поручил завершить ремонтные работы на всех объектах культуры к 1 сентября текущего года.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» в Тверской области капитальный ремонт был проведен в 6 домах культуры: села Михайловское и деревни Рязаново Калининского района, деревне Иваново Весьегонского района, в доме культуры Новоямской Старицкого района, культурно-досуговом центре в деревне Щучье Жарковского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области