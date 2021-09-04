В Тверской области в 2021 году капитально отремонтируют социальные учреждения, где проживают более 2000 пожилых людей

9 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Один из вопросов касался выделения средств на проведение капитального ремонта в нескольких учреждениях социальной защиты, где в общей сложности проживают более 2000 человек.

«Главная задача – обеспечить комфортное, бережное отношение к гражданам, проживающимв таких организациях. При обновлении социальных организаций важно помнить, что это должны быть современные здания, полностью отвечающие потребностям пожилых людей», – считает Игорь Руденя.

Ремонтные работы будут проведены в корпусе Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инвалидов, благодаря чему будут обновлены 25 жилых комнат и 5 сантехнических узлов. В банно-прачечном комплексе Кимрского психоневрологического интерната полностью заменят кровлю, оконные блоки, двери, проведут внутренние отделочные работы. В рамках капитального ремонта пищеблока в Ржевском доме-интернате для престарелых и инвалидов будет проведена замена вентиляционных труб, устроены вытяжные автоматические клапаны. Также в 2021 году пройдет капитальный ремонт ограждения территории женского отделения Нелидовского психоневрологического интерната.

В Тверском комплексном центре социального обслуживания в текущем году будет проведен ремонт кровли, электроснабжения, стен, полов и потолков, коридоров и лестничных площадок. В здании после ремонта планируется открыть Центр дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Игорь Руденя подчеркнул – приемкавыполненных работ должна выполняться коллегиально с участием представителей Правительства Тверской области, Облстройзаказчика и Министерства социальной защиты региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области