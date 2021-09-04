Сергей Голубев подал заявку на участие в предварительном голосовании

Первый заместитель Секретаря Тверского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев 8 апреля подал заявку в региональный оргкомитет на участие в предварительном голосовании. Спикер областного парламента подчеркнул, что стать кандидатами от партии могут все желающие попробовать свои силы в политике.

– Хочу напомнить, что главные принципы проведения предварительного голосования – это открытость, легитимность и конкурентность. Стать кандидатами от партии могут не только члены партии и ее сторонники, но и все желающие, кто хочет работать в представительных органах власти на благо региона и его жителей, - отметил Сергей Голубев.

Голосование будет максимально открытым, проголосовать смогут все зарегистрированные избиратели.

– Процедура предварительного голосования будет прозрачной. В оргкомитет входят представители общественности, средств массовой информации, волонтеры. Это, несомненно, повышает уровень доверия и к процедуре голосования, и к самой партии, - сказал Сергей Голубев.

Голосование в регионе пройдёт по смешанной системе: отдать свой голос за достойных кандидатов можно будет как в электронном формате с 24 по 30 мая, так и на участке предварительного голосования 30 мая 2021 года. Таким образом, мы подтверждаем соблюдение принципов открытости и легитимности, потому что каждый избиратель сможет выбрать удобный для него вариант волеизъявления.

Вместе с тем, спикер областного парламента подчеркнул, что законотворческая деятельность продолжается. В Законодательном Собрании на рассмотрении целый ряд законопроектов, причём, некоторые необходимо рассмотреть в самое ближайшее время.

– Это избирательный кодекс Тверской области. Достаточно серьёзно изменилось федеральное законодательство, и мы должны свои законы привести в соответствие. Причём, в сжатые сроки. Это изменения в бюджет Тверской области, очень серьёзная работа по этому проекту уже идёт и предстоит. И многое другое. Плюс к этому, никто не отменял работу в округе. Жители обращаются с самыми разными вопросами. Может быть с точки зрения масштабов всей области они и не такие глобальные, например будь то ремонт зала в ДК Селижарово, помощь многодетной маме в Оленино, площадка под мини-футбол в Зубцове или ремонт тротуара в Старице, но это людей волнует, они просят это решить, и мы будем делать всё, чтобы решение было положительным, – подчеркнул Сергей Голубев.

Информационный центр Регионального оргкомитета партии «Единая Россия» по проведению предварительного голосования