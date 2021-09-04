Жителям Верхневолжья расширили возможности получения помощи при газификации домов и квартир

В Тверской области расширили возможности оказания адресной помощи на газификацию домов отдельным категориям жителей и гражданам с невысокими доходами. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума регионального Правительства, которое 9 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Газификация региона является одним из ключевых условий достижения национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В первую очередь это повышение качества жизни наших граждан», – считает Игорь Руденя.

СейчасПравительство регионакомпенсирует отдельным категориям жителей Верхневолжья часть затрат при проведении голубого топлива от точки уличной сети до подключения к газовой плите в доме или квартире.

Такой помощью независимо от уровня доходовмогут воспользоваться участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших или умерших участников ВОВ, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.Теперь компенсацию смогут получитьтакже награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя».

Кроме того,поддержка оказывается семьям и одиноко проживающим гражданам с невысокими доходами.На заседании Президиума изменены условия получения помощи. Увеличен размер среднедушевого дохода, который учитывается для получения компенсации. Теперь он не должен превышать прожиточный минимумболее чем на 50%. Раньше эта сумма была меньше и, соответственно, такая помощь была доступна меньшему количеству жителей региона

Размер компенсации для всех категорий жителей составит 29 700 рублей при подключении к газу дома, 9 900 рублей – при подключении квартиры.

Помощь можно получить на изготовление сметной документации, работыпо подключению к существующим уличным газовым сетям, стоимость газовой плиты в случае отсутствия исправной и отвечающей всем требованиям безопасности техники.

Поддержка жителейТверской области при газификацииоказывается с 2018 года. Для ее получения необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

В 2020 году в регионе дан старт масштабной газификации. Тверская область одна из первых субъектов РФ подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

До 2025 года предусмотрено проведение газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований. Впервые газ придёт на юго-запад региона – в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы. На северо-востоке – в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Кроме того, работы по повышению уровня газоснабжения в рамках реализации программы будут проведены в 12 муниципальных образованиях Верхневолжья. Это Тверь, Кашинский и Осташковский городские округа, Бологовский, Калязинский, Старицкий, Сонковский, Конаковский, Бежецкий, Калининский, Кесовогорский, Рамешковский районы. В частности, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1 100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений.

Пресс-служба Правительства Тверской области