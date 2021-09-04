В Тверской области пройдет первый Космический диктант

11 апреля, в канун 60-летия первого в мире полета человека в космос, пройдет Космический диктант. Участие в нем жители Тверской области смогут в режиме онлайн.

Необходимо будет ответить на вопросы об основоположниках космической отрасли, конструкторах, событиях, фактах, истории космонавтики. Оригинальные вопросы зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, руководители Роскосмоса, известные деятели космической отрасли.

Трансляция будет эксклюзивно вестись в группе Космос ВКонтакте vk.com/space, на сайте Центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ, поэтому любой желающий сможет испытать себя и проверить свои знания по космической тематике.

Победители получат подписку на VKCombo на полгода, а также ценные призы и возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

С инструкцией по участию можно ознакомиться по ссылке http://cosmos.vdnh.ru/dictation.php .

Тверская область активно участвует в празднованиизнаменательной даты – 60-летнего юбилея первого полета человека в космос.

«Легендарный полет Юрия Гагарина, продлившийся 108 минут, открылновую страницу в развитии цивилизации, – считает Губернатор Игорь Руденя. –Ученые и конструкторы Тверской области внесли значительный вклад в освоение космического пространства, обеспечение первого полета человека в космос, в дальнейшую реализацию космической программы нашей страны».

Жителей Верхневолжья приглашают также написать Всероссийский диктант «Поехали!». Он стартует 12 апреля в 14:00 по московскому времени.Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте проекта poehali2021.ru.

К участию в марафоне приглашены Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Рязанский, ученый-популяризатор космонавтики Александр Шаенко – главный конструктор в команде «Селеноход», один из разработчиков ракет-носителей «Ангара-А5» и KSLV-1.

В детском музейном центре Тверского государственного объединённого музея открыта выставка «Поехали!», где представлены экспонаты из музейных фондов, а также коллекция фотографий из московского Музея космонавтики. Сборные экскурсии по выставке проходят в 11:00 каждую субботу.

В Тверской области запущен тематический флешмоб «Космонавтом стать хочу» для семей Верневолжья. Родителям и детям предлагается выложить в сеть фото или видео на тему космоса. Можно предстать в образе космонавтов, пофантазировать на тему межгалактических путешествий и т.д. Флешмоб проводит Минсемьи региона под хештегами #космонавтомстатьхочу #годгагарина #поехали

Пресс-служба Правительства Тверской области