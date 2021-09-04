Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Тверскую область

В Тверскую область поступила новая партия вакцины против коронавируса – 3600 доз. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделал 86 891 человек – это 82,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 8 апреля, вакцинировались 1843 человека. В федеральный регистр внесена информация о 80 928 вакцинированных гражданах.

Накануне вакцинация от коронавируса стала одной из тем прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени. Глава региона сообщил о планах по открытию дополнительных прививочных кабинетов к летнему сезону.

«Планируем открыть в Тверской области еще 12 кабинетов. Хочу также сообщить, что в эти дни стартовала запись на вакцинацию от коронавируса через МФЦ. Обращаю на это особое внимание жителей области. Здесь можно записаться на прививку в удобное время», – сказал Игорь Руденя в прямом эфире.

Решение об открытии дополнительных кабинетов принималось с учетом приближающегося сезона отпусков, чтобы как можно больше людей смогли сделать прививку против коронавирусной инфекции, в том числе дачники.

Сейчас в Тверской области открыто 38 прививочных кабинетов. В отдаленных районах работает 13 выездных бригад медиков.

«Учитывая, что я работаю в школе и у меня большое количество контактов, посчитала необходимым обезопасить себя, коллег, наших воспитанников и их родителей. Уверена, что если даже заболею, то все пройдет в легкой форме и без осложнений. Кроме того, ежегодно делаю прививку от гриппа и не болею. Считаю, что лучшей профилактикой подобных заболеваний была и остается вакцинация. За своим здоровьем нужно следить и вакцинация – важный шаг на пути к его сбережению», – отметила, сделав прививку, социальный педагог школы №2 поселка Спирово Марина Валентиновна Бутылкина.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Жителям населенных пунктов, где нет своих прививочных кабинетов, для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают выездную прививочную бригаду.

Пресс-служба Правительства Тверской области