В Тверской области «перезагрузили» школьные экскурсии по пушкинским местам, сделав их более интересными для детей

В Тверской области внедряется новый подход к проведению школьных экскурсий. Такими пилотными маршрутами стали путешествия по местам, связанным с именем Александра Пушкина, сказки которого известны каждому ребенку. Знакомство с пушкинскими местами проходит в игровом формате.

«Школьный туризм – это хорошая возможность для детей узнать территорию, где они родились, живут и учатся. Надо демонстрировать школьникам наше историческое наследие», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2021 году исполняется 50 лет туристическому маршруту с большой историей «Пушкинское кольцо Верхневолжья». К юбилею Министерство туризма Тверской области начало работу по его «перезагрузке». Так, в детских программах стало больше интерактива – квестов, игр и танцев.

Новый подход к экскурсиям, объединяющий изучение литературы, краеведения и даже кулинарии, решает сразу две задачи – развлечь школьников, в том числе во время каникул, и сделать изучение родного края нескучным процессом, без зубрежки дат и фактов.

Во время путешествий учащиеся приезжают в Берново, Старицу и Торжок – известные пушкинские места. В Твери площадкой для экскурсий выбрана областная библиотека имени А.М. Горького. Программа, разработанная сотрудниками – это интерактивная игра с изучением бального этикета, танцами и знакомством с гастрономическими вкусами поэта.

«Главная цель – заинтересовать школьников и их родителей в путешествиях по родному краю, – отметила руководитель делового информационного центра библиотеки им. А.М. Горького Людмила Соколова. – Гораздо увлекательнее посещать города, когда ты знаешь, что в этом месте жил Пушкин, в этом – обедал. Тем более что его любимые блюда можно приготовить дома или заказать в местных кафе. После экскурсий у детей горят глаза, и это лучшая оценка нашей работы».

Для дошкольников и учащихся первых классов акцент сделан на сказках Пушкина, для детей постарше разработаны программы гастрономической тематики, маршруты по усадьбам Старицкого района.

Всего туроператорами Тверской области подготовлено более 10 тематических туров. Гости могут выбрать их на туристическом портале welcometver.ru в разделе «Экскурсии и туры».

В рамках «перезагрузки» маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья» в туры также включены недавно открывшиеся частные музеи – пекарского дела и русской печи в Старице. Здесь гости узнают, почему пряники «печатают», а также получат чек-лист по растопке настоящей русской печи.

В ближайшее время Министерство туризма также планирует провести информационные туры для туроператоров и директоров школ.

Пресс-служба Правительства Тверской области