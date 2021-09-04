Игорь Руденя в прямом эфире «России-24» Тверь ответил на актуальные для жителей Верхневолжья вопросы

8 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные для жителей Тверской области вопросы. Темами разговора стали итоги рабочей поездки главы региона в Лихославльский район, прохождение паводка, проведение экспедиции «Ржев. Калининский фронт», развитие железнодорожной инфраструктуры в регионе и другое.

Игорь Руденя поделился впечатлениями от рабочей поездки в Лихославльский район, где в том числе осмотрел детский сад «Юбилейный» на 110 мест, построенный в 2020 году по национальному проекту «Демография».

«Детский сад построен по всем методологическим рекомендациям. Благодаря его вводу в Лихославле закрыта потребность в местах для дошкольников. Хотел бы отметить, что этот муниципалитет передовик – несмотря на пандемию они ввели в работу два дошкольных учреждения», – рассказал Игорь Руденя.

Сейчас в регионе строится еще 6 детских садов в общей сложности на 1010 мест: три учреждения в Твери, по одному в Торопце, Вышнем Волочке и поселке Бурашево Калининского района.

Губернатор также прокомментировал новость о повышении аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) кредитного рейтинга региона со стабильного до позитивного уровня. Верхневолжье и Белгородская область - единственные регионы, которым в текущем году повышен прогноз.

«Благодаря такому рейтингу, мы можем позиционироваться, как регион с устойчивой финансовой системой. Это дает нам дополнительные возможности развития. Мы в плановом режиме замещаем трудовых мигрантов, тем самым наша экономика выходит из серой зоны и увеличивает НДФЛ. Устойчивость бюджета дает нам возможность реализовывать серьезные социальные проекты. Например, в этом году мы вновь вводим выплаты к 9 мая для ветеранов войны, малолетних узников концлагерей, детей войны. Кроме того, мы можем реализовать проекты по строительству детских садов, школ, поликлиник», – подчеркнул глава региона.

Еще одной темой прямого эфира стало развитие Тверского вагоностроительного завода. В начале недели Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором компании «Российские железные дороги» Олегом Белозёровым, во время которой обсуждалась работа ТВЗ.

«Это было личное решение главы государства – укрепить портфель заказов для ТВЗ. Завод является одним из самых высококомпетентных предприятий по строительству вагонов. Мы поставляем свою продукцию в Египет, сегодня также и Франция изъявила желание приобрести наши вагоны», – отметил Губернатор.

Также Тверской вагоностроительный завод начал развивать обособленное подразделение на базе Торжокского вагонзавода, который уже изготовил первую партию кузовов. При этом в Торжке продолжаются строительные работы для расширения сборочного производства. Это позволит заводу осуществлять полный цикл выпуска опытных вагонов и вагонов малых серий. Благодаря развитию предприятия в Торжке было создано порядка 200 рабочих мест, а в ближайшем будущем появится еще 280 новых вакансий.

«Еще пять лет назад завод практически не работал, а сегодня он вовлечен в работу ТВЗ. Сформирован контакт на поставку специальных вагонов, который действует до 2025 года. Я уверен, что наши предприятия и дальше будут держать высокую планку и иметь успех на внешнем рынке», – отметил Игорь Руденя.

На прошлой неделе в результате прохождения весеннего половодья в нескольких муниципалитетах Тверской области произошло подтопление локальных участков. Сейчас на территории региона ведется круглосуточный мониторинг уровня воды в водоемах, в том числе в шести водохранилищах Верхневолжья.

«Сегодня вода уходит, ситуация находится на контроле. Мы работаем в тесном взаимодействии с представителями МЧС по Тверской области. В течение следующей недели уровень воды вернется к допаводковым показателям. Благодаря предпринятым мерам нам удалось избежать жертв, серьезных потрясений. Но определенные выводы мы сделаем», – обозначил Игорь Руденя.

Традиционной темой прямых эфиров стала вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Игорь Руденя рассказал, что в ближайшее время в районных и городских больницах будут дополнительно открыты 12 прививочных кабинетов.

«В эти дни стартовала запись на вакцинацию от коронавируса через МФЦ. Обращаю на это особое внимание жителей области. Здесь можно записаться на прививку в удобное время», – акцентировал Губернатор.

Среди других вопросов, которые были затронуты в эфире, – проведение в Тверской области международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», развитие инвестиционной привлекательности Верхневолжья, поддержка региональных компаний на федеральном уровне, развитие футбола и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области