12 апреля – День космонавтики

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с праздником – Днем космонавтики!

60 лет назад, 12 апреля 1961 года, наша страна открыла человечеству путь в космос.

Мы гордимся настоящими героями – первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, совершившим первый выход в открытый космос Алексеем Леоновым, всеми нашими соотечественниками, покорившими внеземное пространство.

Благодаря мужеству, смелости, таланту и патриотизму космонавтов, испытателей, ученых, конструкторов, инженеров, мастеров и рабочих наша страна на протяжении многих десятилетий является лидером в освоении космоса.

Тверская область вносит значительный вклад в развитие ракетно-космической отрасли. В городе Удомля родился дважды Герой Советского Союза Олег Макаров, совершивший три полета в космос. Коллективы предприятий и исследовательских организаций Верхневолжья своим трудом создают надежную основу для развития отрасли, приумножают научно-технический потенциал нашей страны.

Желаю всем, кто сегодня отмечает праздник, здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района!

Поздравляем вас с Днем космонавтики!

12 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в космос. Покорение космоса – выдающееся событие. Мы вправе гордиться тем, что этот научно-технический прорыв был совершен в нашей стране благодаря труду тысяч соотечественников.

Пусть славное прошлое станет не только предметом общей гордости, но и залогом дальнейших открытий и достижений!

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, мирного неба, реализации всех намеченных планов, новых свершений и побед!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

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Уважаемые жители

Конаковского района и г. Конаково!

Шестьдесят лет назад человек впервые покорил космическое пространство. И этот человек – гражданин Советского Союза летчик-космонавт Юрий Гагарин. Всего 108 минут – один полный оборот вокруг Земли длился его полет. Но эти минуты стали подвигом. Ведь первым всегда труднее всего. Гагарин – герой не только своего времени. Он - герой навсегда. И нам есть чем гордиться: первым в космосе был наш советский человек.

Хочется со страниц районной газеты поздравить всех – и пожилых, и полных сил взрослых, а особенно подростков и детей, с этой датой. Помните о торжестве человека над космосом, гордитесь тем, что мы были первые. А подрастающему поколению хочется пожелать брать пример с таких людей, как Герой Социалистического труда, кавалер ордена Ленина летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин. Времена меняются, но остается в веках, в памяти поколений все настоящее, главное, что создано предшественниками.

Г.И.Аксенова, председатель Конаковского

районного совета ветеранов войны и труда.