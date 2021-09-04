ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕТЯТСЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ

В понедельник, 12 апреля, в День космонавтики в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке (г. Конаково, ул. Горького, 3) пройдет встреча ветеранов с учащимися школ города. Активисты Конаковского районного совета ветеранов, живые свидетели того времени, когда состоялся первый полет человека в космос, расскажут о том, что они чувствовали и переживали в те незабываемые дни 60 лет тому назад.

НАЧАЛО ВСТРЕЧИ В 13 ЧАСОВ.