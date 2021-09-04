8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
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E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые работники и ветераны Военного
комиссариата Конаковского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников военных комиссариатов!
Благодаря вашей целенаправленной работе у молодых жителей Конаковского района формируется стремление защищать свою страну, достойно служить в Вооруженных Силах РФ. Сегодня авторитет Вооруженных Сил растет, и служба в армии становится не только почётной обязанностью, но и почётным правом.
Уверены, что боевая закалка, верность обязательствам, лучшим воинским традициям и безграничная любовь к Родине будут всегда оставаться залогом вашей успешной деятельности в выполнении воинского долга!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, крепости духа, мира, добра и благополучия в ваших семьях! Стабильности, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов в вашей повседневной службе!
С уважением, депутат ЗС Тверской области
Д.И.Дородных, глава Конаковского района
О.В.Лобановский, председатель
Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.
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Уважаемые коллеги и ветераны Конаковского военного комиссариата! Уважаемые жители Конаковского района!
От всей души поздравляю вас с Днем образования органов местного военного управления!
Взрослая жизнь юноши начинается с первого посещения военкомата, отсюда он призывается на службу в вооруженные силы. Прошедший суровую армейскую закалку молодой человек по праву может называться настоящим мужчиной. И в военных комиссариатах делается выбор профессии офицера теми, кто решил связать свою жизнь с защитой Отечества. Военные комиссариаты вносят свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, в хранение традиций и истории государства.
В наш профессиональный праздник хочу от всей души поздравить всех сотрудников конаковского отдела военного комиссариата, бывших сотрудников, находящихся на заслуженном отдыхе, членов их семей, а также сотрудников других военных комиссариатов Тверской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, хорошего настроения и удачной реализации всех планов и начинаний!
Ю.Ю.Неговора, начальник отдела военного комиссариата Тверской области по г. Конаково и Конаковскому району.