В Тверской области на следующей неделе начинает работу Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

На следующей неделе в Тверской области стартует главное событие поискового сезона международного уровня – экспедиция «Ржев. Калининский фронт». О том, как пройдет экспедиция в этом году, в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь 8 апреля рассказал Губернатор Игорь Руденя.

«Ожидаем в этом году порядка тысячи участников. При этом будут соблюдаться все меры профилактики коронавируса. Кроме того, поисковики будут работать на открытом воздухе. А работы здесь, под Ржевом – и это очень тяжело говорить – на многие годы. В этих местах шли тяжелые бои, наша армия несла большие потери. Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» – это возможность не допустить того, чтобы переписывалась наша история», – сказал Игорь Руденя.

В этом году лагерь поисковиков вновь расположится вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату. Поисковая экспедиция оборудована по аналогии с военно-полевым лагерем, где предусмотрены комфортные условия: питание, проживание в обустроенных армейских палатках. Сделаны душевые, столовая, площадки для спортивного отдыха и обучения молодых поисковиков и другая инфраструктура. В регионе также созданы специальные хранилища, куда передаются останки поднятых бойцов.

Международную военно-историческую поисковую экспедицию «Ржев. Калининский фронт», которая проводится при поддержке Президента Российской Федерации, наш регион ежегодно принимает с 2016 года. Поисковики работают в окрестностях деревень Хорошево и Есёмово Ржевского района, где были сосредоточены боевые действия Ржевской битвы – одного из самых значимых и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.

Каждый год в экспедиции принимают участие поисковики из более чем 30 регионов Российской Федерации, представители «Поискового движения России», ДОСААФ, «Союза поисковых отрядов России».

За 5 лет на месте Ржевской битвы были найдены и с почестями захоронены на мемориальном кладбище Ржева 2069 бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена 107 защитников Отечества, считавшихся пропавшими без вести. Удалось найти родственников 25 красноармейцев, погибших на ржевской земле.

Были подняты фрагменты двух самолетов времен Великой Отечественной войны – ЯК-1 и МИГ-3, по номерным деталям самолетов установлены имена погибших летчиков.

Поисковый лагерь посещают школьники из Тверской и Московской областей. В полевом музее экспедиции детей знакомят с артефактами, обнаруженными в ходе работ, с выставкой исторической военной техники и образцами поисково-спасательной техники МЧС Российской Федерации. За время проведения экспедиции лагерь с экскурсией посетило почти 5 тысяч школьников.

Пресс-служба Правительства Тверской области