МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Ремонтная кампания

в образовательных учреждениях района

52 877,282 тыс.руб. будут направлены на ремонтные работы в образовательные учреждения Конаковского района

Ремонтные работы, в том числе и капитальные, пройдут в 13 школах, 6 детских садах и 2 учреждениях дополнительного образования.

В этом году по программе софинансирования из бюджета Тверской области по направлению «Укрепление материально-технической базы» и бюджета Конаковского района на общую сумму 31 154,878 тыс. руб. будут проведены работы по капитальному ремонту кровель в МБОУ гимназия № 5 г. Конаково, МБОУ СОШ п. Изоплит и МБДОУ д/с № 1 с. Селихово. Подрядные организации приступят к выполнению работ с 1 июня 2021 г.

Также с 1 июня начнутся ремонтные работы в МБОУ СОШ № 1 г. Конаково им. Дениса Сергеевича Стребина по устройству спортивной площадки и МБОУ СОШ п. Изоплит по капитальному ремонту фасада спортивного зала на сумму 2 363,59 тыс.руб. и 1 120,944 тыс. руб. соответственно.

В период с 26 апреля по 31 мая 2021 г. будут проводиться работы по капитальному ремонту периметрального ограждения МБОУ СОШ № 6 г. Конаково. На проведение указанных работ из бюджета Конаковского района выделены денежные средства в размере 1 589,37 тыс. руб.

С 20 июня 2021 г. работы по выполнению косметического ремонта спортивного зала, замене окон в спортивном зале, а также ремонту кабинета № 15 начнутся в МБОУ СОШ № 2 г. Конаково на общую сумму 1 061,652 тыс. руб., выделенную из бюджета Конаковского района.

С 1 июля 2021 г. будут проводиться следующие ремонтные работы:

- МБОУ СОШ № 3 г. Конаково - ремонт перехода между корпусами (1 025,1 тыс. руб.);

- МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» - отделка пола в большом спортивном зале, ремонт отмостки (772,802 тыс. руб.);

- МБДОУ д/с № 2 п. Новозавидовский - ремонт коридора 1 этажа, ремонт цоколя здания, ремонт отмостки, ремонт крылец (740,276 тыс.руб.);

- МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Конаково - ремонт кровли (621,605 тыс.руб.);

- МБОУ СОШ п. Радченко - замена оконных блоков (2 278,931 тыс.руб.);

- МБОУ СОШ № 2 п. Редкино - замена дверей, ремонт коридора (608,311 тыс. руб.);

- МБОУ СОШ с. Завидово - подводка горячего водоснабжения в кабинеты, замена освещения в кабинетах и коридоре, замена мойки, установка умывальника; ремонт коридора 1 этажа, монтаж электросетей кабинета русского языка (1 127,944 тыс.руб.);

- МБОУ гимназия № 5 г. Конаково - реконструкция запасных выходов, ремонт кладовой для сыпучих продуктов, замена окон в пищеблоке (481,822 тыс. руб.);

- МБДОУ д/с № 1 с. Городня - ремонт асфальтового покрытия и отмостки (512,714 тыс. руб.);

- МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - устройство (перенос) периметрального ограждения (551,262 тыс. руб.).

Вышеуказанные ремонтные работы размещены на электронной площадке для проведения аукциона в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

На данный момент по части указанных ремонтных работ уже прошли торги. Образовалась экономия в размере 5 234,241 тыс. руб. Данные денежные средства также будут направлены на первоочередные ремонтные работы в образовательных учреждениях Конаковского района.

Также будет выполнен еще ряд ремонтных работ в период летних каникул 2021 года, такие как:

- МБДОУ д/с № 1 с. Селихово - замена оконных блоков в переходе между корпусами, на лестничном марше, в котором расположена группа № 5; внутренняя отделка помещений группы № 5 (206,147 тыс.руб.);

- МБДОУ д/с № 1 п. Изоплит - демонтаж и устройство входного крыльца (170,827 тыс. руб.);

- МБОУ СОШ п. Первое мая - ремонт центрального крыльца (187,112 тыс. руб.);

- МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский - ремонт внешней стороны котельной (139,318 тыс. руб.);

- МБДОУ д/с № 14 г. Конаково - замена полов в актовом зале (215,393 тыс. руб.);

- МБОУ СОШ № 1 г. Конаково им. Дениса Сергеевича Стребина - ремонт туалета (355,712 тыс. руб.);

- МБОУ СОШ с. Дмитрова Гора - ремонт периметрального ограждения (203,304 тыс. руб.);

- МБДОУ д/с № 11 г. Конаково - частичная замена пролетов ограждения (151,027 тыс.руб.).

«Солнышко в ладошках»

Не успели затихнуть аплодисменты в Мокшино, где на базе Досугового центра состоялось открытие фестиваля детского творчества среди дошкольных образовательных учреждений «Солнышко в ладошках», и вот уже посёлок Редкино встречает гостей.

ДК «Химик» радушно распахнул двери участникам фестиваля: воспитанникам детских садов №№ 3, 5, 10 поселка Редкино, №1 поселка Радченко, поселка Изоплит и села Городня.

Юные артисты показали все, чему научились в детском саду: читали стихи, пели, танцевали. Зал тепло встречал каждое выступление.

Приветствуя участников и гостей фестиваля, его учредитель - глава Конаковского района Олег Лобановский поблагодарил детей за прекрасное настроение и высокое исполнительское мастерство, педагогов – за творчество и хорошую подготовку воспитанников, родителей – за активную поддержку фестиваля и инициатив учреждений. Глава городского поселения поселок Редкино Сергей Орлов пожелал всем участникам фестиваля новых творческих успехов, отметив при этом, что в Конаковском районе очень талантливые дети и профессиональные педагоги.

Все участники стали номинантами фестиваля и получили дипломы и подарки от администрации Конаковского района Тверской области.

А фестиваль «Солнышко в ладошках» отправится дальше по району, и 9 апреля на сцене ДК «Современник» планируется его заключительное мероприятие.

Начало в 16 часов. Количество мест ограничено.

Хорошее настроение гарантировано.

Е. Гормаш,

заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района.

Работа в системе

Администрация Конаковского района активно работает с сообщениями граждан, поступающими через автоматизированную систему «Инцидент-менеджмент», которая выполняет мониторинг публикаций и комментариев в основных социальных сетях - ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram. По ключевым словам программа фиксирует проблемы, о которых сообщают жители, и дает возможность должностным лицам оперативно отреагировать, принять экстренные меры, дать разъяснения - в зависимости от ситуации. Отработка одного вопроса с момента фиксации программой проблемы составляет не более 24 часов, за исключением случаев, когда необходим выезд специалистов на место или требуется проведение детальной проверки.

Стремление получить обратную связь, выйти на диалог с жителями района является приоритетом в нашей работе. Работа в программе позволяет сократить дистанцию между чиновниками и гражданами, узнать, что действительно волнует жителей и совместно добиваться решения насущных проблем.

За март обработано 61 обращение, зафиксированных программой «Инцидент-менеджмент». Чаще всего жителей волнуют вопросы благоустройства, ЖКХ, ремонта дорог, уличного освещения. Безусловно, не все проблемы, которые озвучивают жители района на своих страничках в социальных сетях или оставляют в сообщениях официальных групп администрации, удается оперативно решать, но в любом случае они берутся на заметку, рассматриваются и решаются.

Обращаем внимание на то, что некорректные обращения, содержащие ненормативную лексику, а также грубое и неуважительное отношение к специалистам профильных служб, сотрудникам администрации и ее структурных подразделений рассматриваться не будут. Давайте с уважением относиться к труду специалистов любого уровня!

Спасибо за помощь

26 апреля в мире отмечается как Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Этот год – юбилейный. Исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. К юбилейному году уже сейчас идут приготовления. Правление Конаковского отделения общественной организации Союз «Чернобыль» России в лице председателя правления В.Н.Борисова благодарит администрацию Конаковского района и генерального директора ООО «Фермерское хозяйство Витязь» Ю.А.Журавлева за оказание спонсорской помощи, направленной на изготовление памятного буклета, посвященного ликвидаторам чернобыльской катастрофы, юбилейных медалей и памятных нагрудных знаков «35 лет ликвидации аварии на ЧАЭС».

В 1994 году в городе Конаково Н.И.Замуруевой создана общественная некоммерческая организация как отделение Тверского областного Союза «Чернобыль» России.

С марта 1996 года председателем Конаковского отделения избран В.Н.Борисов.

Конаковская районная общественная организация является третьей в Тверской области по численности после Тверской и Удомельской. На учете состоят 302 человека, пострадавших от радиационных катастроф. 111 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС награждены орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», «За спасение погибавших».

26 октября 2019 года в Комсомольском сквере города Конаково установлена стела героям Чернобыля.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА